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Сегодня ночью не стало легенды саратовского футбола Вадима Шпитального

Новости
На 51 году жизни скоропостижно скончался главный тренер молодежной команды «Сокол-М», воспитанник саратовского футбола, игрок команды «Сокол-ветераны».

Сегодня ночью не стало легенды саратовского футбола Вадима Шпитального


Всю свою жизнь Вадим Вадимович посвятил футболу, начиная от футбольной школы «Сокол», где он начинал свои первые шаги. Выступал за московское «Динамо», астраханский «Волгарь», саратовские «Сокол» и «Заводчанин», пермский «Амкар», стерлитамакский «Содовик», димитровградскую «Ладу-СОК» и кировское «Динамо». По завершении карьеры футболиста перешел на тренерскую работу в спортивную школу олимпийского резерва «Сокол» и на протяжении последних лет был главным тренером молодежной команды «Сокол-М».

Завтра Вадиму Шпитальному должен был исполниться 51 год.

Выражаем глубокие соболезнования семье, близким, воспитанникам Вадима Шпитального и всем футбольным болельщикам.

О месте и времени прощания с легендой саратовского футбола можно узнать на официальном сайте ПФК «Сокол» (http://sokol-saratov.ru/news/).