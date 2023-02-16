Сегодня ночью не стало легенды саратовского футбола Вадима Шпитального
На 51 году жизни скоропостижно скончался главный тренер молодежной команды «Сокол-М», воспитанник саратовского футбола, игрок команды «Сокол-ветераны».
Всю свою жизнь Вадим Вадимович посвятил футболу, начиная от футбольной школы «Сокол», где он начинал свои первые шаги. Выступал за московское «Динамо», астраханский «Волгарь», саратовские «Сокол» и «Заводчанин», пермский «Амкар», стерлитамакский «Содовик», димитровградскую «Ладу-СОК» и кировское «Динамо». По завершении карьеры футболиста перешел на тренерскую работу в спортивную школу олимпийского резерва «Сокол» и на протяжении последних лет был главным тренером молодежной команды «Сокол-М».
Завтра Вадиму Шпитальному должен был исполниться 51 год.
Выражаем глубокие соболезнования семье, близким, воспитанникам Вадима Шпитального и всем футбольным болельщикам.
О месте и времени прощания с легендой саратовского футбола можно узнать на официальном сайте ПФК «Сокол» (http://sokol-saratov.ru/news/).
Всю свою жизнь Вадим Вадимович посвятил футболу, начиная от футбольной школы «Сокол», где он начинал свои первые шаги. Выступал за московское «Динамо», астраханский «Волгарь», саратовские «Сокол» и «Заводчанин», пермский «Амкар», стерлитамакский «Содовик», димитровградскую «Ладу-СОК» и кировское «Динамо». По завершении карьеры футболиста перешел на тренерскую работу в спортивную школу олимпийского резерва «Сокол» и на протяжении последних лет был главным тренером молодежной команды «Сокол-М».
Завтра Вадиму Шпитальному должен был исполниться 51 год.
Выражаем глубокие соболезнования семье, близким, воспитанникам Вадима Шпитального и всем футбольным болельщикам.
О месте и времени прощания с легендой саратовского футбола можно узнать на официальном сайте ПФК «Сокол» (http://sokol-saratov.ru/news/).