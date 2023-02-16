Более 8,5 млн поездок совершили жители Саратовской области с помощью льготных транспортных карт

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Сегодня, 15 февраля, начинается период пополнения льготных транспортных карт на март. Для удобства жителей области пополнить баланс карты можно будет в течение месяца до 14 марта включительно.Министерство труда и социальной защиты области напоминает, что внести денежные средства на счет льготной транспортной карты традиционно можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн».Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.«Я выбрала для себя удобный способ пополнения льготной транспортной карты и всегда пополняю сыну-школьнику и маме-пенсионерке на официальном сайте «Транспортная карта. Саратов». Это быстро и удобно – вхожу в личные кабинеты по номерам карт и вношу необходимую сумму. Кроме того, там всегда можно посмотреть, какие поездки были совершены и количество оставшихся», - рассказывает жительница Саратова Наталья.Льготным категориям лиц, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.