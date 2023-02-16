Более 8,5 млн поездок совершили жители Саратовской области с помощью льготных транспортных карт
Система льготных транспортных карт действует на территории Саратовской области с 1 ноября прошлого года. За 4 неполных месяца ее работы жителям региона выдано порядка 170 тысяч льготных транспортных карт, по которым совершено более 8,5 млн поездок.
Сегодня, 15 февраля, начинается период пополнения льготных транспортных карт на март. Для удобства жителей области пополнить баланс карты можно будет в течение месяца до 14 марта включительно.
Министерство труда и социальной защиты области напоминает, что внести денежные средства на счет льготной транспортной карты традиционно можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн».
Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».
Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.
«Я выбрала для себя удобный способ пополнения льготной транспортной карты и всегда пополняю сыну-школьнику и маме-пенсионерке на официальном сайте «Транспортная карта. Саратов». Это быстро и удобно – вхожу в личные кабинеты по номерам карт и вношу необходимую сумму. Кроме того, там всегда можно посмотреть, какие поездки были совершены и количество оставшихся», - рассказывает жительница Саратова Наталья.
Льготным категориям лиц, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.
Сегодня, 15 февраля, начинается период пополнения льготных транспортных карт на март. Для удобства жителей области пополнить баланс карты можно будет в течение месяца до 14 марта включительно.
Министерство труда и социальной защиты области напоминает, что внести денежные средства на счет льготной транспортной карты традиционно можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн».
Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».
Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.
«Я выбрала для себя удобный способ пополнения льготной транспортной карты и всегда пополняю сыну-школьнику и маме-пенсионерке на официальном сайте «Транспортная карта. Саратов». Это быстро и удобно – вхожу в личные кабинеты по номерам карт и вношу необходимую сумму. Кроме того, там всегда можно посмотреть, какие поездки были совершены и количество оставшихся», - рассказывает жительница Саратова Наталья.
Льготным категориям лиц, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.