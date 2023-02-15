Стали известны даты проведения юбилейной 10-й Туриады
10-я юбилейная «Туриада-2023» состоится с 16 по 20 мая. Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа традиционно пройдёт в Хвалынском и Балаковском районах.
По предложению губернатора Романа Бусаргина с этого года на «Туриаде» будет вручаться новый грант – для туристических маршрутов, разработанных в нашем регионе.
В юбилейный год программу «Туриады» предложат сами участники – в данный момент собираются предложения от регионов ПФО.
Напомним, в соревнованиях принимают участие команды из 14 регионов Приволжья. Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
По предложению губернатора Романа Бусаргина с этого года на «Туриаде» будет вручаться новый грант – для туристических маршрутов, разработанных в нашем регионе.
В юбилейный год программу «Туриады» предложат сами участники – в данный момент собираются предложения от регионов ПФО.
Напомним, в соревнованиях принимают участие команды из 14 регионов Приволжья. Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.