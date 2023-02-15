15 Февраля 2023 СРЕДА
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В пяти районах Саратовской области с нуля возводят современные поликлиники
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В пяти районах Саратовской области с нуля возводят современные поликлиники

Новости
В этом году в регионе одновременно ведется строительство сразу пяти поликлиник. Новые медицинские учреждения появятся в Базарном Карабулаке, Красном Куте, Питерке, Новоузенске, а также по инициативе Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина поликлиника возводится пос. Соколовый.




Кроме того, по поручению губернатора области Романа Бусаргина в Саратовской области создадут межрайонные диагностические центры. Они будут работать на базе местных поликлиник.

Центры укомплектуют современным диагностическим оборудованием. Это позволит жителям районов не ездить на обследования в Саратов, а получать специализированную медицинскую помощь в непосредственной близости к месту проживания.