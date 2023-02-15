В пяти районах Саратовской области с нуля возводят современные поликлиники

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Кроме того, по поручению губернатора области Романа Бусаргина в Саратовской области создадут межрайонные диагностические центры. Они будут работать на базе местных поликлиник.Центры укомплектуют современным диагностическим оборудованием. Это позволит жителям районов не ездить на обследования в Саратов, а получать специализированную медицинскую помощь в непосредственной близости к месту проживания.