На Саратовскую область надвигается снежный циклон

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Госавтоинспекция Саратовской области рекомендует водителям быть аккуратными и внимательными на дороге в период снегопада. Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.Пешеходам рекомендуется носить световозвращающие элементы на одежде. Переходить проезжую часть следует только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.Что делать, если метель застала автомобилиста на трассе, рассказал начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности населенияЮрий Юрин:-не пытайтесь преодолеть снежные заносы, остановите машину и укройте двигатель и радиатор;-вызовите на место спасателей по номеру 112;-периодически выходите и разгребайте снег около автомобиля;-время от времени прогревайте двигатель, но следите, чтобы выхлопная труба не утопала в снегу и газы не шли в кабину;-ни в коем случае не уходите далеко от машины.В метель и сильный снегопад лучше, по возможности, откажитесь от поездок на личном транспорте на большие расстояния!