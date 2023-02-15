На Саратовскую область надвигается снежный циклон
Госавтоинспекция Саратовской области рекомендует водителям быть аккуратными и внимательными на дороге в период снегопада. Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.
Пешеходам рекомендуется носить световозвращающие элементы на одежде. Переходить проезжую часть следует только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Что делать, если метель застала автомобилиста на трассе, рассказал начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности населения
Юрий Юрин:
-не пытайтесь преодолеть снежные заносы, остановите машину и укройте двигатель и радиатор;
-вызовите на место спасателей по номеру 112;
-периодически выходите и разгребайте снег около автомобиля;
-время от времени прогревайте двигатель, но следите, чтобы выхлопная труба не утопала в снегу и газы не шли в кабину;
-ни в коем случае не уходите далеко от машины.
В метель и сильный снегопад лучше, по возможности, откажитесь от поездок на личном транспорте на большие расстояния!