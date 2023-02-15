15 Февраля 2023 СРЕДА
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В Саратове появятся скалодромный комплекс и площадка для занятий воркаутом

Новости
В Саратове появятся скалодромный комплекс и площадка для занятий воркаутом


В это году на стадионе «Авангард» установят скалодромный комплекс, который позволит проводить в областном центре соревнования Всероссийского уровня. Подобные спортобъекты построят в 8 регионах страны, в том числе в Саратовской области. На скалодромном комплексе также смонтируют площадку для занятий воркаутом.

Кроме того, в регионе появятся еще пять площадок для сдачи нормативов ГТО. Их установят в Ровенском, Марксовском, Турковском, Калиниском и Перелюбском районах.

Также в 2023 году завершат строительство "умных" площадок в Воскресенском и Татищевском районах, а в Дергачевском - модульного ФОКа. Эти объекты появятся в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт".