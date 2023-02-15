15 Февраля 2023 СРЕДА
Новости
13:00 | 15 февраля
Стали известны даты проведения юбилейной 10-й Туриады
12:03 | 15 февраля
В пяти районах Саратовской области с нуля возводят современные поликлиники
11:00 | 15 февраля
На Саратовскую область надвигается снежный циклон
10:02 | 15 февраля
В Саратове появятся скалодромный комплекс и площадка для занятий воркаутом
09:00 | 15 февраля
Учащихся лицея посвятили в кадеты
18:00 | 14 февраля
Стартует агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2023»
17:00 | 14 февраля
Более 11 тысяч подростков смогут трудоустроиться в свободное от учебы время
16:03 | 14 февраля
Объявлен конкурс для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров
15:02 | 14 февраля
IV зимняя Спартакиада молодёжи России открылась в Красноярске
14:00 | 14 февраля
В саратовском музее пройдет выставка о крестьянском мире в русском искусстве
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Учащихся лицея посвятили в кадеты

Новости
Вчера, в канун Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся классов кадетско-казачьей направленности Татищевского лицея и школ села Вязовка и деревни Македоновка Татищевского района.
Учащихся лицея посвятили в кадеты

Посвящение в кадеты приняли двадцать пять ребят. Приняв присягу, новоиспеченные казаки получили свои первые погоны, которые им вручили казачий полковник Фетисов Андрей Викторович и атаман Саратовского регионального отделения «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» войсковой старшина Третьяков Иван Михайлович.

Учащихся лицея посвятили в кадеты

Учащихся лицея посвятили в кадеты

Учащихся лицея посвятили в кадеты

Классы кадетско-казачьей направленности были созданы в школах района семь лет назад по совместной инициативе Татищевского станичного казачьего общества Саратовской области, Волжского Казачьего Войска и администрации Татищевского района.

Учащихся лицея посвятили в кадеты

На занятиях ребята изучают историю казачества, его традиции, культуру, фольклор, основы декоративно-прикладного искусства, строевую подготовку и традиционные казачьи виды спорта.

Учащихся лицея посвятили в кадеты