Учащихся лицея посвятили в кадеты
Вчера, в канун Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся классов кадетско-казачьей направленности Татищевского лицея и школ села Вязовка и деревни Македоновка Татищевского района.
Посвящение в кадеты приняли двадцать пять ребят. Приняв присягу, новоиспеченные казаки получили свои первые погоны, которые им вручили казачий полковник Фетисов Андрей Викторович и атаман Саратовского регионального отделения «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» войсковой старшина Третьяков Иван Михайлович.
Классы кадетско-казачьей направленности были созданы в школах района семь лет назад по совместной инициативе Татищевского станичного казачьего общества Саратовской области, Волжского Казачьего Войска и администрации Татищевского района.
На занятиях ребята изучают историю казачества, его традиции, культуру, фольклор, основы декоративно-прикладного искусства, строевую подготовку и традиционные казачьи виды спорта.
Посвящение в кадеты приняли двадцать пять ребят. Приняв присягу, новоиспеченные казаки получили свои первые погоны, которые им вручили казачий полковник Фетисов Андрей Викторович и атаман Саратовского регионального отделения «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» войсковой старшина Третьяков Иван Михайлович.
Классы кадетско-казачьей направленности были созданы в школах района семь лет назад по совместной инициативе Татищевского станичного казачьего общества Саратовской области, Волжского Казачьего Войска и администрации Татищевского района.
На занятиях ребята изучают историю казачества, его традиции, культуру, фольклор, основы декоративно-прикладного искусства, строевую подготовку и традиционные казачьи виды спорта.