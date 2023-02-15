Учащихся лицея посвятили в кадеты

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Посвящение в кадеты приняли двадцать пять ребят. Приняв присягу, новоиспеченные казаки получили свои первые погоны, которые им вручили казачий полковник Фетисов Андрей Викторович и атаман Саратовского регионального отделения «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» войсковой старшина Третьяков Иван Михайлович.Классы кадетско-казачьей направленности были созданы в школах района семь лет назад по совместной инициативе Татищевского станичного казачьего общества Саратовской области, Волжского Казачьего Войска и администрации Татищевского района.На занятиях ребята изучают историю казачества, его традиции, культуру, фольклор, основы декоративно-прикладного искусства, строевую подготовку и традиционные казачьи виды спорта.