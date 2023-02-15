Стартует агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2023»

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В ходе работы всего Форума на объединенном стенде АО «Корпорация развития Саратовской области» и «Столыпинский индустриальный парк» можно получить консультации по мерам поддержки внешних и внутренних инвесторов, заключить соглашение на сопровождение инвестиционного проекта, а также стать резидентом Столыпинского индустриального парка.В текущем году Форум «Саратов-Агро. 2023» проводится при поддержке министерства инвестиционной политики области. Организатор – выставочный центр «Софит-Экспо». Официальную поддержку мероприятию оказывает Правительство Саратовской области.Место проведения - площадка Исторического парка «Россия – Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19).