Стартует агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2023»
16-17 февраля участники Форума «Саратов-Агро. 2023» смогут познакомиться с мерами поддержки для предприятий и инвесторов на территории Саратовской области, а также возможностями первого государственного Столыпинского индустриального парка для открытия и масштабирования бизнеса.
В ходе работы всего Форума на объединенном стенде АО «Корпорация развития Саратовской области» и «Столыпинский индустриальный парк» можно получить консультации по мерам поддержки внешних и внутренних инвесторов, заключить соглашение на сопровождение инвестиционного проекта, а также стать резидентом Столыпинского индустриального парка.
В текущем году Форум «Саратов-Агро. 2023» проводится при поддержке министерства инвестиционной политики области. Организатор – выставочный центр «Софит-Экспо». Официальную поддержку мероприятию оказывает Правительство Саратовской области.
Место проведения - площадка Исторического парка «Россия – Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19).
В ходе работы всего Форума на объединенном стенде АО «Корпорация развития Саратовской области» и «Столыпинский индустриальный парк» можно получить консультации по мерам поддержки внешних и внутренних инвесторов, заключить соглашение на сопровождение инвестиционного проекта, а также стать резидентом Столыпинского индустриального парка.
В текущем году Форум «Саратов-Агро. 2023» проводится при поддержке министерства инвестиционной политики области. Организатор – выставочный центр «Софит-Экспо». Официальную поддержку мероприятию оказывает Правительство Саратовской области.
Место проведения - площадка Исторического парка «Россия – Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19).