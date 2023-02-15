15 Февраля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 14 февраля
Стартует агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2023»
17:00 | 14 февраля
Более 11 тысяч подростков смогут трудоустроиться в свободное от учебы время
16:03 | 14 февраля
Объявлен конкурс для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров
15:02 | 14 февраля
IV зимняя Спартакиада молодёжи России открылась в Красноярске
14:00 | 14 февраля
В саратовском музее пройдет выставка о крестьянском мире в русском искусстве
13:00 | 14 февраля
"ДК Россия" объявляет конкурс для женщин
12:01 | 14 февраля
Более 13 тысяч семей Саратовской области в прошлом году получили единовременную выплату при рождении ребенка
11:00 | 14 февраля
Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказала о развитии региональной авиации
10:00 | 14 февраля
"Маугли" в ТЮЗе пройдет с тифлокомментариями
09:00 | 14 февраля
Федеральное сообщество молодых предпринимателей выбирает лидера
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Стартует агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2023»

Новости
16-17 февраля участники Форума «Саратов-Агро. 2023» смогут познакомиться с мерами поддержки для предприятий и инвесторов на территории Саратовской области, а также возможностями первого государственного Столыпинского индустриального парка для открытия и масштабирования бизнеса.

Стартует агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2023»


В ходе работы всего Форума на объединенном стенде АО «Корпорация развития Саратовской области» и «Столыпинский индустриальный парк» можно получить консультации по мерам поддержки внешних и внутренних инвесторов, заключить соглашение на сопровождение инвестиционного проекта, а также стать резидентом Столыпинского индустриального парка.

В текущем году Форум «Саратов-Агро. 2023» проводится при поддержке министерства инвестиционной политики области. Организатор – выставочный центр «Софит-Экспо». Официальную поддержку мероприятию оказывает Правительство Саратовской области.

Место проведения - площадка Исторического парка «Россия – Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19).