Более 11 тысяч подростков смогут трудоустроиться в свободное от учебы время
В Саратовской области продолжается реализация программы содействия занятости молодежи. Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время организуется временное трудоустройство.
Участвуя в программе, ребята традиционно занимаются озеленением территорий, социальной работой, ремонтом библиотечного фонда, работают курьерами, помощниками вожатых, участвуют в мероприятиях по благоустройству памятников и мемориалов защитникам Отечества.
Кроме того, в прошлом году участники программы трудоустраивались по профессиям, требующим специальных компетенций. Так, учащиеся саратовского лицея № 37 в свободное от учебы время работали в кадровом агентстве «Кадрофф» маркетологами, специалистами по продвижению в интернете.
«Временное трудоустройство - хорошая возможность приобрести первые профессиональные навыки, получить трудовой опыт и расширить круг общения. В 2022 году в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились 9,6 тысячи подростков региона. В 2023 году планируется трудоустроить уже 11,2 тысячи подростков», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.
Подать заявление на участие в программе временного трудоустройства можно в личном кабинете портала «Работа России».
Участвуя в программе, ребята традиционно занимаются озеленением территорий, социальной работой, ремонтом библиотечного фонда, работают курьерами, помощниками вожатых, участвуют в мероприятиях по благоустройству памятников и мемориалов защитникам Отечества.
Кроме того, в прошлом году участники программы трудоустраивались по профессиям, требующим специальных компетенций. Так, учащиеся саратовского лицея № 37 в свободное от учебы время работали в кадровом агентстве «Кадрофф» маркетологами, специалистами по продвижению в интернете.
«Временное трудоустройство - хорошая возможность приобрести первые профессиональные навыки, получить трудовой опыт и расширить круг общения. В 2022 году в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились 9,6 тысячи подростков региона. В 2023 году планируется трудоустроить уже 11,2 тысячи подростков», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.
Подать заявление на участие в программе временного трудоустройства можно в личном кабинете портала «Работа России».