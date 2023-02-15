Более 11 тысяч подростков смогут трудоустроиться в свободное от учебы время

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Участвуя в программе, ребята традиционно занимаются озеленением территорий, социальной работой, ремонтом библиотечного фонда, работают курьерами, помощниками вожатых, участвуют в мероприятиях по благоустройству памятников и мемориалов защитникам Отечества.Кроме того, в прошлом году участники программы трудоустраивались по профессиям, требующим специальных компетенций. Так, учащиеся саратовского лицея № 37 в свободное от учебы время работали в кадровом агентстве «Кадрофф» маркетологами, специалистами по продвижению в интернете.«Временное трудоустройство - хорошая возможность приобрести первые профессиональные навыки, получить трудовой опыт и расширить круг общения. В 2022 году в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились 9,6 тысячи подростков региона. В 2023 году планируется трудоустроить уже 11,2 тысячи подростков», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.Подать заявление на участие в программе временного трудоустройства можно в личном кабинете портала «Работа России».