15 Февраля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 14 февраля
Стартует агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2023»
17:00 | 14 февраля
Более 11 тысяч подростков смогут трудоустроиться в свободное от учебы время
16:03 | 14 февраля
Объявлен конкурс для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров
15:02 | 14 февраля
IV зимняя Спартакиада молодёжи России открылась в Красноярске
14:00 | 14 февраля
В саратовском музее пройдет выставка о крестьянском мире в русском искусстве
13:00 | 14 февраля
"ДК Россия" объявляет конкурс для женщин
12:01 | 14 февраля
Более 13 тысяч семей Саратовской области в прошлом году получили единовременную выплату при рождении ребенка
11:00 | 14 февраля
Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказала о развитии региональной авиации
10:00 | 14 февраля
"Маугли" в ТЮЗе пройдет с тифлокомментариями
09:00 | 14 февраля
Федеральное сообщество молодых предпринимателей выбирает лидера
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Объявлен конкурс для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров

Новости
Объявлен конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2023-2024 учебном году («Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации») с 8 февраля по 15 мая 2022 года.




Реализация Государственного плана предусматривает подготовку (обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе за рубежом), в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами, перспективных руководителей высшего и среднего звена, крупного, среднего и малого бизнеса, рекомендованных организациями и прошедших конкурсный отбор по укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление».

Стажировка на российских или зарубежных предприятиях - сроком от 1 недели до 3 недель.

Подготовка специалистов направлена на обеспечение содействия российским предприятиям:

в реализации проектов развития, разработанных в период обучения и стажировки;

в расширении существующих и установлении новых деловых контактов с зарубежными и отечественными партнерами;

в проведении целенаправленной кадровой политики.

66% от общей стоимости обучения специалистов оплачивается из средств федерального и регионального бюджетов, остальная часть финансируется за счет рекомендующей организации или за счет средств специалиста.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:

- возраст до 50 лет;

- высшее образование;

- общий стаж работы не менее 5 лет;

- опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;

- участие в реализации проекта развития организации.

К участию в конкурсном отборе по Президентской программе допускаются граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в Саратовской области.

К участию в конкурсном отборе не допускаются государственные гражданские и муниципальные служащие.


Информация о программе размещена в сети Интернет по адресу: http://www.pprog.ru, инструкция для кандидатов, перечень и формы документов для участия в программе размещены на сайте Правительства Саратовской области: https://saratov.gov.ru/gov/vacancies/gos-plan-uprav-kadr/.

Документы кандидатов принимаются Саратовской региональной комиссией по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 72, ком. 510 (управление кадровой политики и государственной службы Правительства области). Контактный телефон: (845 2) 27-92-58, e-mail: abasevaiv@saratov.gov.ru.