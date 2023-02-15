Объявлен конкурс для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров
Объявлен конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2023-2024 учебном году («Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации») с 8 февраля по 15 мая 2022 года.
Реализация Государственного плана предусматривает подготовку (обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе за рубежом), в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами, перспективных руководителей высшего и среднего звена, крупного, среднего и малого бизнеса, рекомендованных организациями и прошедших конкурсный отбор по укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление».
Стажировка на российских или зарубежных предприятиях - сроком от 1 недели до 3 недель.
Подготовка специалистов направлена на обеспечение содействия российским предприятиям:
в реализации проектов развития, разработанных в период обучения и стажировки;
в расширении существующих и установлении новых деловых контактов с зарубежными и отечественными партнерами;
в проведении целенаправленной кадровой политики.
66% от общей стоимости обучения специалистов оплачивается из средств федерального и регионального бюджетов, остальная часть финансируется за счет рекомендующей организации или за счет средств специалиста.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
- возраст до 50 лет;
- высшее образование;
- общий стаж работы не менее 5 лет;
- опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
- участие в реализации проекта развития организации.
К участию в конкурсном отборе по Президентской программе допускаются граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в Саратовской области.
К участию в конкурсном отборе не допускаются государственные гражданские и муниципальные служащие.
Информация о программе размещена в сети Интернет по адресу: http://www.pprog.ru, инструкция для кандидатов, перечень и формы документов для участия в программе размещены на сайте Правительства Саратовской области: https://saratov.gov.ru/gov/vacancies/gos-plan-uprav-kadr/.
Документы кандидатов принимаются Саратовской региональной комиссией по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 72, ком. 510 (управление кадровой политики и государственной службы Правительства области). Контактный телефон: (845 2) 27-92-58, e-mail: abasevaiv@saratov.gov.ru.
Реализация Государственного плана предусматривает подготовку (обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе за рубежом), в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами, перспективных руководителей высшего и среднего звена, крупного, среднего и малого бизнеса, рекомендованных организациями и прошедших конкурсный отбор по укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление».
Стажировка на российских или зарубежных предприятиях - сроком от 1 недели до 3 недель.
Подготовка специалистов направлена на обеспечение содействия российским предприятиям:
в реализации проектов развития, разработанных в период обучения и стажировки;
в расширении существующих и установлении новых деловых контактов с зарубежными и отечественными партнерами;
в проведении целенаправленной кадровой политики.
66% от общей стоимости обучения специалистов оплачивается из средств федерального и регионального бюджетов, остальная часть финансируется за счет рекомендующей организации или за счет средств специалиста.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
- возраст до 50 лет;
- высшее образование;
- общий стаж работы не менее 5 лет;
- опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
- участие в реализации проекта развития организации.
К участию в конкурсном отборе по Президентской программе допускаются граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в Саратовской области.
К участию в конкурсном отборе не допускаются государственные гражданские и муниципальные служащие.
Информация о программе размещена в сети Интернет по адресу: http://www.pprog.ru, инструкция для кандидатов, перечень и формы документов для участия в программе размещены на сайте Правительства Саратовской области: https://saratov.gov.ru/gov/vacancies/gos-plan-uprav-kadr/.
Документы кандидатов принимаются Саратовской региональной комиссией по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 72, ком. 510 (управление кадровой политики и государственной службы Правительства области). Контактный телефон: (845 2) 27-92-58, e-mail: abasevaiv@saratov.gov.ru.