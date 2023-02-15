15 Февраля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 14 февраля
Стартует агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2023»
17:00 | 14 февраля
Более 11 тысяч подростков смогут трудоустроиться в свободное от учебы время
16:03 | 14 февраля
Объявлен конкурс для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров
15:02 | 14 февраля
IV зимняя Спартакиада молодёжи России открылась в Красноярске
14:00 | 14 февраля
В саратовском музее пройдет выставка о крестьянском мире в русском искусстве
13:00 | 14 февраля
"ДК Россия" объявляет конкурс для женщин
12:01 | 14 февраля
Более 13 тысяч семей Саратовской области в прошлом году получили единовременную выплату при рождении ребенка
11:00 | 14 февраля
Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказала о развитии региональной авиации
10:00 | 14 февраля
"Маугли" в ТЮЗе пройдет с тифлокомментариями
09:00 | 14 февраля
Федеральное сообщество молодых предпринимателей выбирает лидера
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

IV зимняя Спартакиада молодёжи России открылась в Красноярске

Новости
13 февраля в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия IV зимней Спартакиады молодёжи России 2023 года.

IV зимняя Спартакиада молодёжи России открылась в Красноярске


Всего на Спартакиаде разыгрывается 224 комплекта наград.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в видеообращении отметил: «Спартакиада – это большой праздник, объединяющий молодых спортсменов со всех уголков России. Она по масштабу не уступает крупным международным событиям.
Соревнования Спартакиады будут принимать великолепные спортивные сооружения субъектов Российской Федерации. Среди них – олимпийские объекты Сочи, а также спортсооружения Красноярска, где проходила Всемирная зимняя универсиада 2019 года.

Многие из вас уже имеют опыт выступлений на крупных международных турнирах. Тем интереснее будет борьба на Спартакиаде молодёжи. Каждый готов к тому, чтобы показать свои лучшие результаты. Желаю всем участникам соревнований высоких спортивных достижений, а зрителям – насладиться выступлениями сильнейшей молодёжи России».

Саратовскую область представит Анна Иевлева, воспитанница регионального отделения Федерации сноуборда России. Тренирует спортсменку Юрий Фомин.

В программу IV зимней Спартакиады молодёжи России 2023 года вошли соревнования по 15 видам спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей с мячом, хоккей с шайбой.

Финал Спартакиады по виду спорта «сноуборд» пройдет в г. Красноярск с 16 по 23 марта 2023 года.

IV зимняя Спартакиада молодёжи России проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».