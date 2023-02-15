IV зимняя Спартакиада молодёжи России открылась в Красноярске

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Всего на Спартакиаде разыгрывается 224 комплекта наград.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в видеообращении отметил: «Спартакиада – это большой праздник, объединяющий молодых спортсменов со всех уголков России. Она по масштабу не уступает крупным международным событиям.Соревнования Спартакиады будут принимать великолепные спортивные сооружения субъектов Российской Федерации. Среди них – олимпийские объекты Сочи, а также спортсооружения Красноярска, где проходила Всемирная зимняя универсиада 2019 года.Многие из вас уже имеют опыт выступлений на крупных международных турнирах. Тем интереснее будет борьба на Спартакиаде молодёжи. Каждый готов к тому, чтобы показать свои лучшие результаты. Желаю всем участникам соревнований высоких спортивных достижений, а зрителям – насладиться выступлениями сильнейшей молодёжи России».Саратовскую область представит Анна Иевлева, воспитанница регионального отделения Федерации сноуборда России. Тренирует спортсменку Юрий Фомин.В программу IV зимней Спартакиады молодёжи России 2023 года вошли соревнования по 15 видам спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей с мячом, хоккей с шайбой.Финал Спартакиады по виду спорта «сноуборд» пройдет в г. Красноярск с 16 по 23 марта 2023 года.IV зимняя Спартакиада молодёжи России проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».