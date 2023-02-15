IV зимняя Спартакиада молодёжи России открылась в Красноярске
13 февраля в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия IV зимней Спартакиады молодёжи России 2023 года.
Всего на Спартакиаде разыгрывается 224 комплекта наград.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в видеообращении отметил: «Спартакиада – это большой праздник, объединяющий молодых спортсменов со всех уголков России. Она по масштабу не уступает крупным международным событиям.
Соревнования Спартакиады будут принимать великолепные спортивные сооружения субъектов Российской Федерации. Среди них – олимпийские объекты Сочи, а также спортсооружения Красноярска, где проходила Всемирная зимняя универсиада 2019 года.
Многие из вас уже имеют опыт выступлений на крупных международных турнирах. Тем интереснее будет борьба на Спартакиаде молодёжи. Каждый готов к тому, чтобы показать свои лучшие результаты. Желаю всем участникам соревнований высоких спортивных достижений, а зрителям – насладиться выступлениями сильнейшей молодёжи России».
Саратовскую область представит Анна Иевлева, воспитанница регионального отделения Федерации сноуборда России. Тренирует спортсменку Юрий Фомин.
В программу IV зимней Спартакиады молодёжи России 2023 года вошли соревнования по 15 видам спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей с мячом, хоккей с шайбой.
Финал Спартакиады по виду спорта «сноуборд» пройдет в г. Красноярск с 16 по 23 марта 2023 года.
IV зимняя Спартакиада молодёжи России проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Всего на Спартакиаде разыгрывается 224 комплекта наград.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в видеообращении отметил: «Спартакиада – это большой праздник, объединяющий молодых спортсменов со всех уголков России. Она по масштабу не уступает крупным международным событиям.
Соревнования Спартакиады будут принимать великолепные спортивные сооружения субъектов Российской Федерации. Среди них – олимпийские объекты Сочи, а также спортсооружения Красноярска, где проходила Всемирная зимняя универсиада 2019 года.
Многие из вас уже имеют опыт выступлений на крупных международных турнирах. Тем интереснее будет борьба на Спартакиаде молодёжи. Каждый готов к тому, чтобы показать свои лучшие результаты. Желаю всем участникам соревнований высоких спортивных достижений, а зрителям – насладиться выступлениями сильнейшей молодёжи России».
Саратовскую область представит Анна Иевлева, воспитанница регионального отделения Федерации сноуборда России. Тренирует спортсменку Юрий Фомин.
В программу IV зимней Спартакиады молодёжи России 2023 года вошли соревнования по 15 видам спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей с мячом, хоккей с шайбой.
Финал Спартакиады по виду спорта «сноуборд» пройдет в г. Красноярск с 16 по 23 марта 2023 года.
IV зимняя Спартакиада молодёжи России проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».