В саратовском музее пройдет выставка о крестьянском мире в русском искусстве

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Жили-были... Такая знакомая с детства присказка. Услышав ее, каждый предвкушает захватывающее повествование об отважных богатырях, красных девицах, находчивых юношах, неугомонных старичках и старушках, населяющих сказочные миры. Но на этот раз Радищевский музей представляет совсем другую «историю». Рассказанная языком живописи и графики, она покажется не менее интересной и поучительной, а ее герои своими талантами, непростой судьбой превзойдут многих вымышленных персонажей.Радищевский музей приглашает на выставку «Жили-были…» и предлагает погрузиться в мир русского крестьянства XIX – начала XX века, познакомиться с его традициями и обычаями. Выставка представит около 150 экспонатов: живописные и графические работы именитых художников, иконы, произведения декоративно-прикладного искусства, костюмы и фотографии из собрания Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева, Саратовского областного музея краеведения, Вольского краеведческого музея. Елена Галактионова, врио генерального директора Радищевского музея, отмечает: «Экспозиция позволит погрузиться в «красочное» путешествие по русским деревням, запечатленным на картинах А.К. Саврасова, В.Д. Поленова. Вместе с Б.М. Кустодиевым «оказаться» на шумной ярмарке в Кинешме, полюбоваться расписными коробочками, пряничными досками, яркими лубками, золотой вышивкой, игрушками, созданными безвестными народными умельцами.Узнать об обрядах и магических ритуалах, исполняемых героями картин Г.Г. Мясоедова и А.П. Рябушкина». Зрители станут свидетелями ключевых моментов крестьянской жизни, в которой удивительным образом переплелись христианские и языческие верования.Избранные произведения искусства, снабженные специальными комментариями, позволят не только узнать новое о народной культуре, но и понять, какой ее воспринимали люди с принципиально иным мышлением – художники, писатели, ученые. А чтобы знакомство с крестьянским миром было максимально познавательным, для посетителей подготовлен аудиогид и лекционная программа, а экспозиция дополнена музыкальным сопровождением, специально подобранным сотрудниками Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова.Открытие: 17 февраля в 17.00 (вход по пригласительным билетам; для прессы вход свободный)По адресу: Радищева, 39Сроки проведения выставки: 18 февраля – 7 мая