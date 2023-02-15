"ДК Россия" объявляет конкурс для женщин
ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» с 13 февраля 2023 года объявляет старт открытому творческому онлайн — конкурсу «Женщины, вам имя – Совершенство!», посвященному Международному женскому дню. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие независимо от места проживания, рода занятий и увлечений, готовые прислать на Конкурс авторские творческие работы.
Конкурс проводится с 13 февраля по 08 марта 2023 года по следующим этапам:
— прием заявок и конкурсных работ – с 13 февраля по 22 февраля 2023 года;
— оценка жюри конкурсных работ – с 23 февраля по 07 марта 2023 года;
— публикация итогов Конкурса – 08 марта 2023 года;
— рассылка наградных материалов – в течение месяца со дня публикации результатов Конкурса.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
— «Вокальное творчество»,
— «Вокальное творчество» (авторская песня),
— «Художественное слово»,
— «Художественное слово» (авторское стихотворение),
— «Изобразительное творчество» (рисунок),
— «Декоративно — прикладное творчество» (подарок к празднику).
Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются в период с 13 по 22 февраля 2023 года на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@mail.ru, телефон для справок: 8 (8452) 63-15-37.
В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Конкурс «Женщины, вам имя – Совершенство!», Ф. И. О. участника.
С положением конкурса можно ознакомиться на сайте: http://dvorez-rossiya.ru/konkurs-zhenshhiny-vam-imya-sovershenstvo/
#ДКРоссия #Саратов #конкурс #8Марта #творчество
Конкурс проводится с 13 февраля по 08 марта 2023 года по следующим этапам:
— прием заявок и конкурсных работ – с 13 февраля по 22 февраля 2023 года;
— оценка жюри конкурсных работ – с 23 февраля по 07 марта 2023 года;
— публикация итогов Конкурса – 08 марта 2023 года;
— рассылка наградных материалов – в течение месяца со дня публикации результатов Конкурса.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
— «Вокальное творчество»,
— «Вокальное творчество» (авторская песня),
— «Художественное слово»,
— «Художественное слово» (авторское стихотворение),
— «Изобразительное творчество» (рисунок),
— «Декоративно — прикладное творчество» (подарок к празднику).
Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются в период с 13 по 22 февраля 2023 года на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@mail.ru, телефон для справок: 8 (8452) 63-15-37.
В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Конкурс «Женщины, вам имя – Совершенство!», Ф. И. О. участника.
С положением конкурса можно ознакомиться на сайте: http://dvorez-rossiya.ru/konkurs-zhenshhiny-vam-imya-sovershenstvo/
#ДКРоссия #Саратов #конкурс #8Марта #творчество