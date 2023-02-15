15 Февраля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 14 февраля
Стартует агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2023»
17:00 | 14 февраля
Более 11 тысяч подростков смогут трудоустроиться в свободное от учебы время
16:03 | 14 февраля
Объявлен конкурс для участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров
15:02 | 14 февраля
IV зимняя Спартакиада молодёжи России открылась в Красноярске
14:00 | 14 февраля
В саратовском музее пройдет выставка о крестьянском мире в русском искусстве
13:00 | 14 февраля
"ДК Россия" объявляет конкурс для женщин
12:01 | 14 февраля
Более 13 тысяч семей Саратовской области в прошлом году получили единовременную выплату при рождении ребенка
11:00 | 14 февраля
Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказала о развитии региональной авиации
10:00 | 14 февраля
"Маугли" в ТЮЗе пройдет с тифлокомментариями
09:00 | 14 февраля
Федеральное сообщество молодых предпринимателей выбирает лидера
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

"ДК Россия" объявляет конкурс для женщин

Новости
ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» с 13 февраля 2023 года объявляет старт открытому творческому онлайн — конкурсу «Женщины, вам имя – Совершенство!», посвященному Международному женскому дню. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие независимо от места проживания, рода занятий и увлечений, готовые прислать на Конкурс авторские творческие работы.
"ДК Россия" объявляет конкурс для женщин

Конкурс проводится с 13 февраля по 08 марта 2023 года по следующим этапам:

— прием заявок и конкурсных работ – с 13 февраля по 22 февраля 2023 года;

— оценка жюри конкурсных работ – с 23 февраля по 07 марта 2023 года;

— публикация итогов Конкурса – 08 марта 2023 года;

— рассылка наградных материалов – в течение месяца со дня публикации результатов Конкурса.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

— «Вокальное творчество»,

— «Вокальное творчество» (авторская песня),

— «Художественное слово»,

— «Художественное слово» (авторское стихотворение),

— «Изобразительное творчество» (рисунок),

— «Декоративно — прикладное творчество» (подарок к празднику).

Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются в период с 13 по 22 февраля 2023 года на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@mail.ru, телефон для справок: 8 (8452) 63-15-37.

В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Конкурс «Женщины, вам имя – Совершенство!», Ф. И. О. участника.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте: http://dvorez-rossiya.ru/konkurs-zhenshhiny-vam-imya-sovershenstvo/

#ДКРоссия #Саратов #конкурс #8Марта #творчество