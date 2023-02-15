Более 13 тысяч семей Саратовской области в прошлом году получили единовременную выплату при рождении ребенка

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Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизовано через единый Социальный фонд России. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале госуслуг.По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.