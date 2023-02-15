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Более 13 тысяч семей Саратовской области в прошлом году получили единовременную выплату при рождении ребенка

Новости
По итогам прошлого года единовременное пособие при рождении ребенка получили более 13 тысяч семей региона. Общая сумма направленной родителям материальной поддержки превысила 278 млн рублей. Выплата, размер которой с 1 февраля 2023 года составляет 22,9 тыс. рублей, предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка.



Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.

До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизовано через единый Социальный фонд России. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале госуслуг.

По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.