Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказала о развитии региональной авиации

просмотров: 39

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики Екатерина Авдеева отметила, что создание данного самолета — большой прорыв в области самолетостроения, так как эта машина предназначена для региональных полетов.«В СССР была разработана целая линейка пассажирских самолетов как для крупных городов, так и для населенных пунктов, малых городов, поселений крайнего севера и других труднодоступных мест: дальнемагистральные Ил-62, меньшие расстояния — Ил-86, Ту-154 и другие, а для региональных и местных перевозок (помимо вертолетов) использовались Ан-24/26 и Ан-2 соответственно. Однако, парк этих самолетов устарел (как физически, так и морально), и ниша региональных полетов остается незакрытой. Иностранные самолеты не всегда могут учитывать специфику российского климата и дорожного покрытия.TBPC-44 (ТурбоВинтовой Региональный Самолёт на 44 посадочных места) "Ладога" будет использоваться как самолет малой вместимости для региональных полетов с максимальной коммерческой загрузкой в 5000 кг и максимальной дальностью полета 2200 км. Его можно будет эксплуатировать на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Разработки велись еще в советские времена.TBPC-44 "Ладога" — высокоплан, то есть аппарат с высокорасположенным крылом (крыло "лежит на фюзеляже"), что обеспечивает надежную защиту винтов от ударов гальки и других предметов во время эксплуатации с грунтовых взлётно-посадочных полос небольших населённых пунктов. Высокое расположение крыла и низкое расположение фюзеляжа относительно земли позволяет успешно решать задачи загрузки и перевозки полезных грузов как гражданских, так и военных.Еще одним самолетом регионального значения является Ил-114-300, но, в отличие от "Ладоги", он низкоплан — то есть летательный аппарат с низкорасположенным крылом по отношению к фюзеляжу — и потому используется на бетонных взлетно-посадочных полосах в городах, а "Ладога" — на грунтовых аэродромах и для полетов в удаленные и труднодоступные населенные пункты. Вместе эти два воздушных судна смогут закрыть нишу региональных авиаперевозок в России.Одним из главных достоинств самолета "Ладога" в том, что его комплектация, материалы и крепеж являются на 100% отечественными, а конструкторские разработки — новыми.Разработка данного самолета ведется на нескольких предприятиях России: на предприятиях "Авиакор" г. Самара и Смоленском авиационном заводе ведется создание опытных образцов данного самолета; "ОД-Климов" г. Санкт-Петербург занимается разработкой двигателей ТВ7-117СТ-02 для этой машины; сборка — на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Коммерческая же эксплуатация самолета планируется на 2027 год.Оценочная стоимость одного самолета на 2021 год — около 12 млн долл. США. Считаем, что одним из методов продвижения данного летательного аппарата является механизм господдержки trade-in, которые так хорошо зарекомендовал себя на автомобильном рынке: региональные авиакомпании могли бы сдавать устаревшие самолеты (Ан-24 и другие) на утилизацию с возможностью получить новые.В настоящее время рынок региональных авиаперевозок недостаточно широк, что связано в первую очередь со стоимостью перелетов и, соответственно, ценами на билеты для пассажиров. "Ладога" — воздушное судно, которое должно занять крайне востребованный сегмент рынка, разработки на котором не велись в РФ несколько десятилетий. Именно данное судно позволит восстановить спрос на данные полеты и развивать рынок региональных перевозок, что особенно актуально в условиях нашей страны и ее больших расстояний», – отметила эксперт.