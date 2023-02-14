14 Февраля 2023 ВТОРНИК
Новости
11:00 | 14 февраля
Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказала о развитии региональной авиации
10:00 | 14 февраля
"Маугли" в ТЮЗе пройдет с тифлокомментариями
09:00 | 14 февраля
Федеральное сообщество молодых предпринимателей выбирает лидера
22:22 | 13 февраля
В ТОП-3 рейтинга «Промышленный пиарщик Санкт-Петербурга глазами журналиста» вошло PR-агентство «Тезис»
18:00 | 13 февраля
В Саратове откроется уникальный образовательный центр для одарённых детей
17:00 | 13 февраля
Жители поселка Михайловский собирают очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
16:00 | 13 февраля
Саратовский спортсмен стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по сабле
15:23 | 13 февраля
Начала работу Информационная система подачи заявок на участие в Дельфийских играх
15:00 | 13 февраля
Саратовцев приглашают отметить 150-летний день рождения Фёдора Шаляпина
14:00 | 13 февраля
СГТУ и «Саратовдизельаппарат» заключили соглашение и расширили направления сотрудничества
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказала о развитии региональной авиации

Новости
На форуме NAIS (Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации) представлены векторы развития и новейшие технологии для аэропортов и авиакомпаний. На 2025 год запланировано начало серийного производства 44-местного турбовинтового самолета «Ладога» (по материалам ТАСС).
Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказала о развитии региональной авиации


Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики Екатерина Авдеева отметила, что создание данного самолета — большой прорыв в области самолетостроения, так как эта машина предназначена для региональных полетов.

«В СССР была разработана целая линейка пассажирских самолетов как для крупных городов, так и для населенных пунктов, малых городов, поселений крайнего севера и других труднодоступных мест: дальнемагистральные Ил-62, меньшие расстояния — Ил-86, Ту-154 и другие, а для региональных и местных перевозок (помимо вертолетов) использовались Ан-24/26 и Ан-2 соответственно. Однако, парк этих самолетов устарел (как физически, так и морально), и ниша региональных полетов остается незакрытой. Иностранные самолеты не всегда могут учитывать специфику российского климата и дорожного покрытия.

TBPC-44 (ТурбоВинтовой Региональный Самолёт на 44 посадочных места) "Ладога" будет использоваться как самолет малой вместимости для региональных полетов с максимальной коммерческой загрузкой в 5000 кг и максимальной дальностью полета 2200 км. Его можно будет эксплуатировать на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Разработки велись еще в советские времена.

TBPC-44 "Ладога" — высокоплан, то есть аппарат с высокорасположенным крылом (крыло "лежит на фюзеляже"), что обеспечивает надежную защиту винтов от ударов гальки и других предметов во время эксплуатации с грунтовых взлётно-посадочных полос небольших населённых пунктов. Высокое расположение крыла и низкое расположение фюзеляжа относительно земли позволяет успешно решать задачи загрузки и перевозки полезных грузов как гражданских, так и военных.

Еще одним самолетом регионального значения является Ил-114-300, но, в отличие от "Ладоги", он низкоплан — то есть летательный аппарат с низкорасположенным крылом по отношению к фюзеляжу — и потому используется на бетонных взлетно-посадочных полосах в городах, а "Ладога" — на грунтовых аэродромах и для полетов в удаленные и труднодоступные населенные пункты. Вместе эти два воздушных судна смогут закрыть нишу региональных авиаперевозок в России.

Одним из главных достоинств самолета "Ладога" в том, что его комплектация, материалы и крепеж являются на 100% отечественными, а конструкторские разработки — новыми.
Разработка данного самолета ведется на нескольких предприятиях России: на предприятиях "Авиакор" г. Самара и Смоленском авиационном заводе ведется создание опытных образцов данного самолета; "ОД-Климов" г. Санкт-Петербург занимается разработкой двигателей ТВ7-117СТ-02 для этой машины; сборка — на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Коммерческая же эксплуатация самолета планируется на 2027 год.

Оценочная стоимость одного самолета на 2021 год — около 12 млн долл. США. Считаем, что одним из методов продвижения данного летательного аппарата является механизм господдержки trade-in, которые так хорошо зарекомендовал себя на автомобильном рынке: региональные авиакомпании могли бы сдавать устаревшие самолеты (Ан-24 и другие) на утилизацию с возможностью получить новые.

В настоящее время рынок региональных авиаперевозок недостаточно широк, что связано в первую очередь со стоимостью перелетов и, соответственно, ценами на билеты для пассажиров. "Ладога" — воздушное судно, которое должно занять крайне востребованный сегмент рынка, разработки на котором не велись в РФ несколько десятилетий. Именно данное судно позволит восстановить спрос на данные полеты и развивать рынок региональных перевозок, что особенно актуально в условиях нашей страны и ее больших расстояний», – отметила эксперт.