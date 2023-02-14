"Маугли" в ТЮЗе пройдет с тифлокомментариями

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Суть новой услуги театра проста: в специальном звукоизолированном помещении сидит комментатор, который внимательно наблюдает за происходящим на сцене. Его описание декораций и костюмов, действий героев, атмосферы спектакля встраивается в паузы между репликами и не мешает «особенным» зрителям слышать голоса артистов. При этом для остальных зрителей тифлокомментарии остаются незаметными, так как транслируются в специальные наушники.Первыми воспользоваться такой важной для незрячих людей услугой смогли специально приглашенные зрители – читатели Областной специальной библиотеки для слепых. В марте попробовать новую для Саратова технологию смогут все желающие. Самое главное – предупредить театр заранее, так как количество комплектов оборудования ограничено.Специально для тех, кто нуждается в тифлокомментариях, ТЮЗ Киселева подготовил подробную инструкцию:1. Предупредите сотрудника кассы в Новом здании театра (пл. Киселева, 1), что нуждаетесь в услуге. Сделать это можно лично или по телефону (845 2) 242-363 до 9 марта включительно;2. Забронируйте в кассе билет на показ «Маугли» 28 марта в 16:00;3. Выкупите в кассе забронированные билеты в течение двух дней с момента бронирования.После 10 марта места, зарезервированные для «незрячих» зрителей, поступят в свободную продажу, и воспользоваться услугой можно будет только при наличии свободного оборудования и свободных мест на показ.При посещении показа для получения наушника обратитесь, пожалуйста, к дежурному администратору.Услуга тифлокомментирования предоставляется