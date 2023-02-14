Федеральное сообщество молодых предпринимателей выбирает лидера

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«Сегодня в Клуб молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес активно включаются новые резиденты. Мы получаем не только инициативных предпринимателей на местах, которые стремятся остаться и развиваться в своём родном регионе, но и расширяем состав федерального сообщества. В этом году будут проведены порядка 200 очных встреч молодых предпринимателей в 65 субъектах страны, каждое мероприятие – это ценный опыт, нетворкинг и возможность оставаться в бизнесовой повестке. Помимо этого, для резидентов Клуба устраиваются бизнес-миссии по России и СНГ, организовываются поездки в составе делегации Росмолодёжи на международные экономические форумы. Естественно, для участников сообщества Росмолодёжь.Бизнес это всё бесплатно. Наша цель – вовлекать, поддерживать и развивать молодых людей, а в предпринимательстве проявить себя может каждый, нужно лишь немного помочь», – подчеркнул советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Олег Макаров.Выборы президента пройдут в несколько этапов, на первом – отбор заявок из числа резидентов Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес. В анкете представлены критерии, в соответствии с которыми будут одобрены потенциальные участники.Кандидат на пост должен быть действующим членом Клуба (не менее трёх месяцев), иметь опыт предпринимательской деятельности (не менее пяти лет), а также принимать участие в качестве спикера или модератора в мероприятиях для предпринимателей. Помимо этого участникам предложат написать мотивационное письмо на тему: «Почему я хочу стать Президентом Клуба молодых предпринимателей». Здесь важно раскрыть мотивацию кандидата, а также предложить собственное видение развития сообщества на 2023 год, включая проекты «Инвестиционные сессии» и «День с предпринимателем».В полуфинал попадут 10 кандидатов. Они будут выполнять различные задания от медиа-штаба трека Росмолодёжь.Бизнес, в частности, выход в прямой эфир в аудиочате телеграм-канала, пост в социальных сетях с концепцией развития Клуба на 2023 год, очная встреча всех кандидатов на площадке Российского общества «Знание», где каждый участник проведёт лекцию по предпринимательству. В течение полуфинала будет проходить открытое голосование резидентов Клуба в официальном чат-боте сообщества. Стать участником комьюнити можно на любом этапе выборов.Четыре кандидата, набравшие наибольшее количество баллов, в финале гонки будут защищать свои концепции на публичных дебатах. После выступлений начнётся голосование от ядра сообщества – членов Клуба. По его результатам определится Президент Клуба на 2023 год. Церемония инаугурации пройдёт в Москве с участием почётных гостей.