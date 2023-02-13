Начала работу Информационная система подачи заявок на участие в Дельфийских играх

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Регион принимал Игры уже неоднократно: здесь были проведены самые первые Российские молодежные Дельфийские игры в далеком 1999 году, состоялись Вторые всемирные Дельфийские игры в 2008 году, объединившие 1167 человек из 61 страны, а в 2018 году прошли Тринадцатые открытые молодежные Дельфийские игры государств – участников СНГ в форме Первого Дельфийского чемпионата.Начала свою работу Информационная система подачи и обработки сводных заявок от субъектов Российской Федерации на участие в XXII молодежных Дельфийских играх России. С ноября 2022 года в регионах проходят отборочные мероприятия, малые Дельфийские игры, определяющие составы сборных команд. Ожидается, что в Играх примут участие около 2500 молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет.Проведение состязаний направлено на содействие реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 27 июня 2022 года № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника». Игры входят в перечень мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия науки и технологий. Данные тематики найдут отражение в официальных, соревновательных и научно-практических мероприятиях в рамках Игр Саратовской области.В этом году конкурсная и фестивальная программа включит в себя соревнования по 34 номинациям художественного, профессионального и научно-технического творчества, среди которых как уже знакомые: «Фортепиано», «Театр», «Скрипка», «Дизайн одежды», «Искусство воспитания», «Классический танец», «Академическое пение», «Защита персональных данных», «Изобразительное искусство», «Тележурналистика», «Художественное чтение», «Эпидемиология и биоинформатика» и др., так и новые – «Историческое просвещение», «Аналитика трендов», «Визуализация и презентация научного исследования». В рамках XXII молодежных Дельфийских игр России пройдет презентация номинации, которая войдет в конкурсную программу следующих Игр – «Радиобиология».В ходе соревнований будет разыграно более 100 комплектов наград – традиционно это золотые, серебряные и бронзовые медали Дельфийских игр. Разработка наградной атрибутики тесно связана с особенностями и достопримечательностями принимающего XXII молодежные Дельфийские игры России региона.Волонтерский корпус Дельфийских игр в Саратовской области в этом году рекордный и его составят около 600 юношей и девушек из числа студентов профильных ВУЗов, в настоящее время проходящих отбор и профильную подготовку более чем по 30 направлениям работы штаба Игр.