В Саратове откроется уникальный образовательный центр для одарённых детей
С нового учебного года в Саратове откроется новый образовательный центр для одарённых школьников. Учебные программы для него разработают по модели федерального «Сириуса», который создан по инициативе Президента Владимира Путина.
Обучение будет идти посменно по трём направлениям - «Наука», «Искусство» и «Спорт». За две-три недели школьники со всех районов смогут интенсивно изучить углубленную программу по предметам, позаниматься с лучшими педагогами. Будет доступно и дистанционное обучение.
В центре должны быть самые современные лаборатории по генетике, физике, химии, робототехнике, дизайну. К разработке учебной программы привлечем ведущих школьных и вузовских преподавателей региона.
Новый центр будет расположен в здании инженерного лицея. Помимо учебного корпуса, там есть общежитие, где смогут жить школьники из районов. С марта в помещениях начнется ремонт. Планируем открыть новый центр уже 1 сентября.
Нас поддержала руководитель федерального «Сириуса» Елена Шмелёва. Она рассказала, что саратовские школьники, которые приезжают в центр, показывают хорошие результаты. Это говорит о том, что у нас в регионе есть интересные образовательные практики, их обязательно нужно использовать для нового центра.
Нужно дать шанс раскрыть себя всем школьникам независимо от того, где они живут – в областном центре или селе. Перед воспитанниками центра будут открыты двери крупнейших саратовских вузов.