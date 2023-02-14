В Саратове откроется уникальный образовательный центр для одарённых детей

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С нового учебного года в Саратове откроется новый образовательный центр для одарённых школьников. Учебные программы для него разработают по модели федерального «Сириуса», который создан по инициативе Президента Владимира Путина.Обучение будет идти посменно по трём направлениям - «Наука», «Искусство» и «Спорт». За две-три недели школьники со всех районов смогут интенсивно изучить углубленную программу по предметам, позаниматься с лучшими педагогами. Будет доступно и дистанционное обучение.В центре должны быть самые современные лаборатории по генетике, физике, химии, робототехнике, дизайну. К разработке учебной программы привлечем ведущих школьных и вузовских преподавателей региона.Новый центр будет расположен в здании инженерного лицея. Помимо учебного корпуса, там есть общежитие, где смогут жить школьники из районов. С марта в помещениях начнется ремонт. Планируем открыть новый центр уже 1 сентября.Нас поддержала руководитель федерального «Сириуса» Елена Шмелёва. Она рассказала, что саратовские школьники, которые приезжают в центр, показывают хорошие результаты. Это говорит о том, что у нас в регионе есть интересные образовательные практики, их обязательно нужно использовать для нового центра.Нужно дать шанс раскрыть себя всем школьникам независимо от того, где они живут – в областном центре или селе. Перед воспитанниками центра будут открыты двери крупнейших саратовских вузов.