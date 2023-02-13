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Жители поселка Михайловский собирают очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

Новости
В поселке Михайловский на заседании актива муниципального образования подвели итоги работы за 2022 год и определили задачи на 2023 год. В мероприятии принял участие первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов.

Жители поселка Михайловский собирают очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО


Глава посёлка Михайловский Алексей Романов в числе основных направлений работы в прошлом году назвал оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и их семьям. Как сообщил глава муниципального образования, из поселка на фронт отправились 13 человек, 11 из них сейчас находятся на передовой. Администрация постоянно держит с бойцами связь, жители принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи. Ближайшая отправка намечена на 17 февраля. Каждый боец получит именную посылку с поздравлениями ко Дню Защитника Отечества.

Как сообщил Алексей Романов, семьям мобилизованных оказывается постоянная социальная поддержка – их освободили от родительской платы в детских садах, организовали бесплатное горячее питание в школах.

«Продолжающаяся специальная военная операция, поддержка наших военнослужащих и их семей - главная тема, которая сегодня стоит на повестке дня. Муниципалитет в полном объеме эту работу ведет, и ее нужно будет продолжать и в части оказания необходимой помощи семьям наших воинов, и в части увековечивания памяти военнослужащих, и в части патриотического воспитания молодого поколения», - отметил Денис Попонов.