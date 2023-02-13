Саратовцев приглашают отметить 150-летний день рождения Фёдора Шаляпина
Празднование дня рождения выдающегося русского певца Фёдора Шаляпина предлагают отметить всероссийской акцией
13 февраля 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения великого русского баса, солиста ведущих мировых театров, артиста русской оперной сцены XX столетия Фёдора Шаляпина. По инициативе Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства при поддержке Российского национального музея музыки, музеев - членов Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров в этот день состоится культурно-образовательная акция «День Шаляпина». Её участниками станут учреждения культуры, науки и образования страны.
Поддержать акцию смогут и пользователи социальных сетей. Достаточно поделиться фактом из биографии или изображением артиста в своём аккаунте, отметив публикацию хештегом #шаляпин150. К акции подготовлена уникальная подборка аудиозаписей музыкальных произведений в исполнении Ф.И. Шаляпина, из фондов Российского национального музея музыки, которой также можно поделиться в сети.
«Цель акции — напомнить жителям больших и малых городов России о легендарном певце: неповторимый голос Шаляпина и рассказы о нём прозвучат в парках, на площадях, в общественном транспорте; в музеях, галереях и театрах», - сказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
13 февраля 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения великого русского баса, солиста ведущих мировых театров, артиста русской оперной сцены XX столетия Фёдора Шаляпина. По инициативе Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства при поддержке Российского национального музея музыки, музеев - членов Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров в этот день состоится культурно-образовательная акция «День Шаляпина». Её участниками станут учреждения культуры, науки и образования страны.
Поддержать акцию смогут и пользователи социальных сетей. Достаточно поделиться фактом из биографии или изображением артиста в своём аккаунте, отметив публикацию хештегом #шаляпин150. К акции подготовлена уникальная подборка аудиозаписей музыкальных произведений в исполнении Ф.И. Шаляпина, из фондов Российского национального музея музыки, которой также можно поделиться в сети.
«Цель акции — напомнить жителям больших и малых городов России о легендарном певце: неповторимый голос Шаляпина и рассказы о нём прозвучат в парках, на площадях, в общественном транспорте; в музеях, галереях и театрах», - сказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.