Саратовцев приглашают отметить 150-летний день рождения Фёдора Шаляпина

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13 февраля 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения великого русского баса, солиста ведущих мировых театров, артиста русской оперной сцены XX столетия Фёдора Шаляпина. По инициативе Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства при поддержке Российского национального музея музыки, музеев - членов Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров в этот день состоится культурно-образовательная акция «День Шаляпина». Её участниками станут учреждения культуры, науки и образования страны.Поддержать акцию смогут и пользователи социальных сетей. Достаточно поделиться фактом из биографии или изображением артиста в своём аккаунте, отметив публикацию хештегом #шаляпин150. К акции подготовлена уникальная подборка аудиозаписей музыкальных произведений в исполнении Ф.И. Шаляпина, из фондов Российского национального музея музыки, которой также можно поделиться в сети.«Цель акции — напомнить жителям больших и малых городов России о легендарном певце: неповторимый голос Шаляпина и рассказы о нём прозвучат в парках, на площадях, в общественном транспорте; в музеях, галереях и театрах», - сказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.