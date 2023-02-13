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СГТУ и «Саратовдизельаппарат» заключили соглашение и расширили направления сотрудничества

Новости
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. и ООО «Саратовдизельаппарат» заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили и.о. ректора СГТУ, профессор Сергей Наумов и генеральный директор предприятия Виталий Цыванюк.


СГТУ и «Саратовдизельаппарат» заключили соглашение и расширили направления сотрудничества

«Соглашение между СГТУ и одним из ведущих российских разработчиков и производителей оборудования для предприятий военно-промышленного комплекса, автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения России придаст новый импульс развитию наших дружеских партнерских связей в образовательной, профориентационной, научной и инновационной деятельности. Уверен, что такое тесное взаимодействие с «Саратовдизельаппарат» позволит Политеху внести значительный вклад в развитие реального сектора экономики и научно-технический прогресс страны», – прокомментировал подписание документа Сергей Наумов.

На сегодняшний день одной из самых приоритетных задач для «Саратовдизельаппарат» является удовлетворение кадровых потребностей и создание всех необходимых условий для развития потенциала молодых специалистов. В рамках партнерства предусмотрена качественная и востребованная целевая подготовка кадров, повышение квалификации действующих сотрудников, трудоустройство талантливой молодежи.

«В этом году нашему заводу исполняется 90 лет. Надеюсь, что расширение сотрудничества с СГТУ позволит нам в кратчайшие сроки разрабатывать и внедрять современные устройства для обеспечения работы транспортных средств, выпускаемых на территории нашей страны», – отметил Виталий Цыванюк.