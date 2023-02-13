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Для нескольких памятников Хвалынска, Маркса и Вольска установлены границы территории

Новости
Для нескольких памятников Хвалынска, Маркса и Вольска установлены границы территории


9 объектов культурного наследия регионального значения получили границы территории:

-«Особняк купца Малинина» (Хвалынск);
-«Здание, где проходил I уездный съезд Советов, на котором провозглашена Советская власть в городе в 1917 г.» (Хвалынск);
-«Дом, в котором в 1919 г. размещался уездный комитет партии» (Хвалынск);
-«Гостиница Хренова» (Хвалынск);
-«Кинотеатр» (Хвалынск);
-«Особняк» (Маркс);
-«Здание больницы» (Маркс);
-«Училище медицинское» (Маркс);
-«Особняк» (Вольск).

Для сохранения объекта в территорию включены не только земли непосредственно под памятниками, но и нередко дворовые постройки. Отметим, что в границах территории объекта запрещено строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих зданий.