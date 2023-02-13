Для нескольких памятников Хвалынска, Маркса и Вольска установлены границы территории

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9 объектов культурного наследия регионального значения получили границы территории:-«Особняк купца Малинина» (Хвалынск);-«Здание, где проходил I уездный съезд Советов, на котором провозглашена Советская власть в городе в 1917 г.» (Хвалынск);-«Дом, в котором в 1919 г. размещался уездный комитет партии» (Хвалынск);-«Гостиница Хренова» (Хвалынск);-«Кинотеатр» (Хвалынск);-«Особняк» (Маркс);-«Здание больницы» (Маркс);-«Училище медицинское» (Маркс);-«Особняк» (Вольск).Для сохранения объекта в территорию включены не только земли непосредственно под памятниками, но и нередко дворовые постройки. Отметим, что в границах территории объекта запрещено строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих зданий.