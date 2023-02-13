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Жители области могут получить обратную связь от регионального КУИ через систему «Инцидент-менеджмент»

Новости
Жители области могут получить обратную связь от регионального КУИ через систему «Инцидент-менеджмент»

В комитет по управлению имуществом Саратовской области жители региона могут обратиться по вопросам:

-об оформлении прав на земельные участки;

-о переводе земельного участка из одной категории в другую;

-о том, какие объекты подлежат включению в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость;

-о кадастровой стоимости объектов недвижимости;

-о предоставлении сведений из реестра государственного имущества Саратовской области.

Комитет по управлению имуществом области обращает внимание на то, что для получения развернутого ответа, и чтобы система «Инцидент-менеджмент» идентифицировала сообщение, оно должно быть конкретным, с указанием адресных ориентиров, при наличии к сообщению можно приложить фото или видеофайлы.

Также написать обращение по вышеуказанным темам можно при помощи специальной подсистемы единого портала госуслуг ПОС (платформа обратной связи). Для этого на официальном сайте ведомства нужно нажать на виджет «Госуслуги. Решаем вместе», нажать «сообщить о проблеме», авторизоваться на портале «Госуслуги» и рассказать о своей проблеме либо предложении.