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Более 300 единиц снегоуборочной техники работало ночью на дорогах области

Новости
Более 300 единиц снегоуборочной техники работало ночью на дорогах области

Более 300 единиц снегоуборочной техники работало ночью на дорогах области

В ночь на 13 февраля во всех районах области, кроме Дергачевского и Перелюбского, шел снег. Для ликвидации последствий снегопада на дорогах регионального и межмуниципального значения работало 313 единиц спецтехники.

Наибольшее количество спецтехники расчищало дороги в Энгельсском районе – 24 единицы, в Турковском и Марковском – по 13, в Гагаринском – 19, в Пугачевском – 22, в Вольском – 20. Работа по уборке дорог продолжится и в дневное время.

Для обработки проезжей части от снега и наледи дорожные службы использовали 3063 тонны песко-соляной смеси.

По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогах регионального и межмуниципального значения.