Более 300 единиц снегоуборочной техники работало ночью на дорогах области

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Более 300 единиц снегоуборочной техники работало ночью на дорогах областиВ ночь на 13 февраля во всех районах области, кроме Дергачевского и Перелюбского, шел снег. Для ликвидации последствий снегопада на дорогах регионального и межмуниципального значения работало 313 единиц спецтехники.Наибольшее количество спецтехники расчищало дороги в Энгельсском районе – 24 единицы, в Турковском и Марковском – по 13, в Гагаринском – 19, в Пугачевском – 22, в Вольском – 20. Работа по уборке дорог продолжится и в дневное время.Для обработки проезжей части от снега и наледи дорожные службы использовали 3063 тонны песко-соляной смеси.По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогах регионального и межмуниципального значения.