Саратовский спортсмен стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по сабле

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11 февраля в Москве были разыграны командные медали Всероссийских спортивных соревнований по сабле среди мужчин.В смешанной команде MIX-1 выступал воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию имени Г.И.Шварца, мастер спорта по фехтованию, спортсмен областного центра спортивной подготовки, Артём Терехов.Обыграв во встрече за третье место вторую команду Новосибирска, команда MIX-1 выиграла бронзовые медали.В личных соревнованиях Артем занял 14 место.Спортсмен тренируется под руководством Заслуженного тренера РСФСР Евгения Сергеевича Голубева.