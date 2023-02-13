Екатерина Малькова завоевала две медали на Всероссийских соревнованиях «Хрустальный волан»

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Организаторами соревнований выступили Национальная Федерация бадминтона России, министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, и Федерация бадминтона Саратовской области.В соревнованиях приняли участие 116 спортсменов из 12 субъектов РФ: г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Башкортостан, Донецкой Народной республики, Пермского края, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Челябинской и Саратовской областей.Саратовская команда была сформирована из числа сильнейших спортсменов отделения бадминтона спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки». По итогам соревнований лучшие результаты показали:2 место – Екатерина Малькова (Московская/Саратовская области)/Егор Борисов (Московская область) в смешанном парном разряде;3 место - Екатерина Малькова/Алина Давлетова (Республика Башкортостан) в женском парном разряде;5 место – Михаил Шепырев в мужском одиночном разряде;5 место – Егор Савченко/Идель Давлетбаев (Республика Башкортостан) в мужском парном разряде.