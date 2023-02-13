13 Февраля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 13 февраля
Жители поселка Михайловский собирают очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
16:00 | 13 февраля
Саратовский спортсмен стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по сабле
15:23 | 13 февраля
Начала работу Информационная система подачи заявок на участие в Дельфийских играх
15:00 | 13 февраля
Саратовцев приглашают отметить 150-летний день рождения Фёдора Шаляпина
14:00 | 13 февраля
СГТУ и «Саратовдизельаппарат» заключили соглашение и расширили направления сотрудничества
13:02 | 13 февраля
Для нескольких памятников Хвалынска, Маркса и Вольска установлены границы территории
12:01 | 13 февраля
Жители области могут получить обратную связь от регионального КУИ через систему «Инцидент-менеджмент»
11:00 | 13 февраля
Екатерина Малькова завоевала две медали на Всероссийских соревнованиях «Хрустальный волан»
10:00 | 13 февраля
Более 300 единиц снегоуборочной техники работало ночью на дорогах области
08:46 | 13 февраля
"Лыжня России 2023" собрала 10 000 участников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Екатерина Малькова завоевала две медали на Всероссийских соревнованиях «Хрустальный волан»

Новости
С 8 по 11 февраля в Саратове на базе ФОК «Центр Бадминтона» прошли Всероссийские соревнования по бадминтону «Хрустальный волан».

Екатерина Малькова завоевала две медали на Всероссийских соревнованиях «Хрустальный волан»

Организаторами соревнований выступили Национальная Федерация бадминтона России, министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, и Федерация бадминтона Саратовской области.

В соревнованиях приняли участие 116 спортсменов из 12 субъектов РФ: г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Башкортостан, Донецкой Народной республики, Пермского края, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Челябинской и Саратовской областей.

Саратовская команда была сформирована из числа сильнейших спортсменов отделения бадминтона спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки». По итогам соревнований лучшие результаты показали:

2 место – Екатерина Малькова (Московская/Саратовская области)/Егор Борисов (Московская область) в смешанном парном разряде;
3 место - Екатерина Малькова/Алина Давлетова (Республика Башкортостан) в женском парном разряде;
5 место – Михаил Шепырев в мужском одиночном разряде;
5 место – Егор Савченко/Идель Давлетбаев (Республика Башкортостан) в мужском парном разряде.