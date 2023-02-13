"Лыжня России 2023" собрала 10 000 участников

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В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие Губернатор области Роман Бусаргин, члены Правительства области, депутаты Саратовской областной Думы, депутаты Саратовской городской Думы, представители администрации муниципального образования "Город Саратов", почетные гости, спортсмены, судьи, представители средств массовой информации.Для всех участников и гостей мероприятия были организованы развлекательные площадки - площадка ГТО и сумо для детей, а также работала выставка охолощенного оружия и военной техники, которую представили ветераны регионального отделения Всероссийской общественной организации "Боевое Братство". Приветствуя участников соревнований, глава региона Роман Бусаргин отметил, что сегодняшний забег посвящен нашим соотечественникам, которые в данную минуту защищают Россию: "Цель у нас у всех - и здесь и там - одна. Это победа. Победы нам всем!"Всероссийский старт соревнованиям дал двукратный призер зимних Олимпийских игр 2022 года, воспитанник саратовской биатлонной школы Александр Логинов.Все победители и призеры лыжной гонки, с именами которых можно ознакомиться на сайте ведомства награждены призами Губернатора Саратовской области, а также грамотами, медалями и кубками от Министерства спорта Российской Федерации.Напомним, что Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" традиционно проходит в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.