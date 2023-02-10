Родители школьников могут проверить качество горячего питания
Вопрос обеспечения качественным горячим питанием находится на постоянном контроле министерства образования области. Проводится регулярный мониторинг организации качества питания. Это помогает усовершенствовать реализацию системы питания обучающихся. Главными экспертами в оценке питания школьников являются родители.
Сегодня в школе им. Ю.А. Гагарина г. Энгельса министерство образования присутствовало при контроле питания бракеражной комиссией. Напомним, в состав комиссии обязательно входит представитель родительской общественности. Оцениваются вкусовые качества блюд, температурный режим, а также калорийность и вес порций.
«Контроль за качеством поставляемой пищевой продукции, а также готовых блюд осуществляется в ежедневном режиме. У нас столовая полного цикла, то есть готовим все сами, в том числе хлебобулочные изделия для буфета. В начале учебного года были замечания со стороны родителей и детей по соблюдению температурного режима блюд. Сейчас данная проблема устранена – сотрудники накрывают столы за 2 минуты до прихода детей в столовую. К замечаниям и просьбам родительской общественности, в том числе о корректировке меню, относимся с большим пониманием», - рассказала директор школы Ольга Егорова.
Виктория Князева вошла в состав бракеражной комиссии как родитель ученика этой школы: «Думаю, что родители должны принимать активное участие в таких мероприятиях, чтобы возникало меньше вопросов и больше возможности решать проблемы на местах. Сегодня я попробовала блюда, которые дают детям на обед – вкусно, а главное полезно. Есть дети с нарушениями работы ЖКТ, которым необходимо полезное, разнообразное и своевременное питание. Горячее питание в таких случаях играет ключевую роль, ведь родителям таких детей важно знать качественное ли питание предоставляют в школе».
Напомним, вопросы по организации питания в школах и сообщения о нарушениях принимаются:
- на «горячую линию» минобразования области (8 (8452) 49-21-07);
- на «горячую линию» Народного фронта и Минпросвещения России «Народный ревизорро» (8-800-200-04-11);
- в социальных сетях минобразования области (https://vk.com/minobr64, https://ok.ru/group/57427770015825, https://t.me/minobrazsaratov);
- на официальной странице заместителя Председателя Правительства – министра образования области Михаила Орлова (https://vk.com/orlov.saratov);
- через Цифровую платформу обратной связи. Виджет платформы расположен на главной странице официального сайта министерства образования Саратовской области. Для подачи сообщения необходима авторизация с помощью учетной записи портала Государственных услуг.
Сегодня в школе им. Ю.А. Гагарина г. Энгельса министерство образования присутствовало при контроле питания бракеражной комиссией. Напомним, в состав комиссии обязательно входит представитель родительской общественности. Оцениваются вкусовые качества блюд, температурный режим, а также калорийность и вес порций.
«Контроль за качеством поставляемой пищевой продукции, а также готовых блюд осуществляется в ежедневном режиме. У нас столовая полного цикла, то есть готовим все сами, в том числе хлебобулочные изделия для буфета. В начале учебного года были замечания со стороны родителей и детей по соблюдению температурного режима блюд. Сейчас данная проблема устранена – сотрудники накрывают столы за 2 минуты до прихода детей в столовую. К замечаниям и просьбам родительской общественности, в том числе о корректировке меню, относимся с большим пониманием», - рассказала директор школы Ольга Егорова.
Виктория Князева вошла в состав бракеражной комиссии как родитель ученика этой школы: «Думаю, что родители должны принимать активное участие в таких мероприятиях, чтобы возникало меньше вопросов и больше возможности решать проблемы на местах. Сегодня я попробовала блюда, которые дают детям на обед – вкусно, а главное полезно. Есть дети с нарушениями работы ЖКТ, которым необходимо полезное, разнообразное и своевременное питание. Горячее питание в таких случаях играет ключевую роль, ведь родителям таких детей важно знать качественное ли питание предоставляют в школе».
Напомним, вопросы по организации питания в школах и сообщения о нарушениях принимаются:
- на «горячую линию» минобразования области (8 (8452) 49-21-07);
- на «горячую линию» Народного фронта и Минпросвещения России «Народный ревизорро» (8-800-200-04-11);
- в социальных сетях минобразования области (https://vk.com/minobr64, https://ok.ru/group/57427770015825, https://t.me/minobrazsaratov);
- на официальной странице заместителя Председателя Правительства – министра образования области Михаила Орлова (https://vk.com/orlov.saratov);
- через Цифровую платформу обратной связи. Виджет платформы расположен на главной странице официального сайта министерства образования Саратовской области. Для подачи сообщения необходима авторизация с помощью учетной записи портала Государственных услуг.