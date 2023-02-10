В отдаленных районах появятся современные поликлиники

просмотров: 124

Программа реализуется комплексно в районных больницах и поликлиниках для повышения качества оказания медицинской помощи, удобства и комфорта врачей.В данный момент продолжается строительство трех поликлиник: в поселке Соколовом Гагаринского района, Базарном Карабулаке и Питерке. Объекты возводятся при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина и введут в эксплуатацию в 2023 году.Это будут современные учреждения, отвечающие всем нормативным требованиям, что позволит жителям получать медицинскую помощь в комфортных условиях.В 2023 году продолжается реконструкция здания женской консультации под размещение инфекционного отделения в Красноармейском районе. Планируется проведение капитального ремонта во многих структурных подразделениях Ершовской, Балашовской и Петровской районных больниц.Строительство поликлиник в Краснокутском и Новоузенском районах находится под личным контролем губернатора Романа Бусаргина. Новые учреждения будут оснащены современным оборудованием, профессиональными кадрами и необходимым санитарным транспортом.Особое внимание уделяется отдаленным районам Саратовской области. Планируется установка 6 модульных фельдшерско-акушерских пунктов: п. Хмелевка Саратовской РБ, с. Альшанка Екатериновского района, с. Тамбовка Федоровской РБ, с. Барнуковка и с. Сосновка Балтайской РБ, с. Новорепное Ершовской РБ.Благодаря программе модернизации первичного звена строительство объектов здравоохранения ведется с учетом обеспечения первичной медико-санитарной помощью населенных пунктов, где превышены нормативы по временной и территориальной доступности.Дополнительно закупается 553 единицы оборудования, в том числе 21 флюорограф, 6 маммографов, 12 стационарных рентгенов и компьютерный томограф, медицинская аппаратура и автомобили для санитарных нужд медучреждений.