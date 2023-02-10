Юные просветители из Саратовской области участвуют в «Школьной Лиге Лекторов»

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Участники, чьи лекции прошли предварительный отбор Экспертного совета, выступят с ними в прямом эфире на многомиллионную аудиторию. Нововведением станет возможность слушателей путем голосования за понравившегося участника во время его онлайн-выступления определить ТОП-3 лектора, достойных приза зрительских симпатий. Победителям онлайн-этапа предстоит состязание в полуфинале конкурса этой весной.В онлайн-этапе «Школьной Лиги Лекторов» примут участие 400 школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования от 14 до 17 лет из 69 регионов страны.Каждый из них выступит с 15-минутной лекцией на одну из тем по предложенным направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, спорт и здоровый образ жизни, культура и искусство.Среди юных участников «Школьной Лиги Лекторов» есть те, у кого уже имеет опыт публичных выступлений и даже участвовал в телевизионных программах. Как рассказала конкурсантка из Тамбовской области, учащаяся филиала Горельской средней общеобразовательной школы в селе Кузьмино-Гать 16-летняя Мария Кузнецова: «В школе я часто выступала на конкурсах чтецов. А недавно участвовала в программе «Умники и умницы», и для того, чтобы туда попасть, пришлось защищать довольно много проектов перед аудиторией. У меня уже есть несколько идей для будущей лекции, и я вот-вот с ней определюсь. Одно я знаю точно: это будет лекция на тему «культура и искусство», ведь я люблю современное искусство всем сердцем и душой».Все лекции онлайн-этапа будут транслироваться в прямом эфире в дни проведения конкурса, с 13 по 17 февраля, на сайте «Школьной Лиги Лекторов» и в сообществе «Лиги Лекторов» ВКонтакте.Зрители прямой трансляции на сайте конкурса получат возможность оценить мастерство лекторов, поставив знак одобрения в конце их выступлений.Конкурсанты уже готовятся к состязанию и ждут поддержки не только от друзей и близких, но и от своих педагогов.«Пробую себя в роли спикера на разных мероприятиях, читаю литературу про ораторское искусство, тренирую свою речь. Меня будут поддерживать родные, близкие, и, конечно, мой педагог-наставник», – рассказал Сергей Алтухов, учащийся 9-го класса средней школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов города Губкина Белгородской области, который представит лекцию на тему «Мобильные приложения и их принцип работы».Баллы за выступления лекторов в прямом эфире будут начислять члены Экспертного совета по четырем критериям: знания в области преподаваемого предмета; общая культура лектора (грамотная речь, опрятный внешний вид); креативность в форматах преподнесения материала; актуальность темы лекции. Каждая лекция получит оценки по 10-балльной шкале минимум от трех экспертов.Многие участники конкурса уже в юном возрасте задумываются о социальной миссии, которую могут осуществить с помощью своих лекций. Например, жительница Мелитополя, 9-классница Валерия Тесля заботится об экологическом просвещении:«О «Школьной Лиге Лекторов» я узнала впервые – школа, в которой я учусь, предложила мне поучаствовать в конкурсе. Идея показалась мне интересной. Для участия я выбрала направление «Экология», потому что мне нравится заботиться об окружающем мире, узнавать об экологии что-то новое. Но для меня особенно важно рассказывать людям о современных экологических проектах, в том числе молодежных, о программах по защите окружающее среды, которые в общем-то доступны каждому. И сейчас моя цель – продолжить участие в «Школьной Лиге Лекторов». Очень надеюсь, что моя работа понравится жюри, и я пройду в следующий этап».Результаты онлайн-этапа появятся на сайте конкурса до 26 февраля 2023 года. В полуфинал пройдут 100 участников «Школьной Лиги Лекторов» с наибольшим количеством баллов по результатам экспертной оценки. А трое юных лекторов, которые наберут больше всего «лайков» от зрителей, получат призы зрительских симпатий.Весной 2023 года во всех федеральных округах состоятся полуфиналы, а затем имена 20 лучших юных лекторов страны объявят на финальном этапе «Школьной Лиги Лекторов».