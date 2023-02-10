Жители области смогут бесплатно обучиться по нацпроекту «Демография»
Жители региона могут пройти бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография». Предлагается получить знания по востребованным на современном рынке труда направлениям: «Таргетолог и SMM-специалист», «Тестировщик программного обеспечения», «Фитнес-тренер» и другим.
На портале «Работа России» открылась онлайн-запись на программы бесплатного обучения. Переобучиться или получить дополнительное профессиональное образование возможно благодаря национальному проекту «Демография».
В каждом регионе свой набор программ, учитывающий востребованность местных работодателей. Жителям Саратовской области в этом году уже доступны 53 образовательные программы, их перечень будет пополняться.
Саратовцам предлагается получить знания по востребованным на современном рынке труда направлениям: «Таргетолог и SMM-специалист», «Тестировщик программного обеспечения», «Фитнес-тренер» и пр.
Уже сегодня записаться на обучение могут отдельные категории молодых соискателей до 35 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста, безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, работники, находящиеся под риском увольнения и другие.
После подачи заявки на обучение на портале «Работа России» соискателям необходимо пройти профориентацию в центре занятости, где специалисты помогут подобрать оптимальную для каждого программу. Учиться можно как очно, так и удаленно.
Напомним, в прошлом году бесплатное обучение по нацпроекту «Демография» прошли порядка 3,5 тысячи жителей Саратовской области.
Вакансии можно посмотреть здесь.
На портале «Работа России» открылась онлайн-запись на программы бесплатного обучения. Переобучиться или получить дополнительное профессиональное образование возможно благодаря национальному проекту «Демография».
В каждом регионе свой набор программ, учитывающий востребованность местных работодателей. Жителям Саратовской области в этом году уже доступны 53 образовательные программы, их перечень будет пополняться.
Саратовцам предлагается получить знания по востребованным на современном рынке труда направлениям: «Таргетолог и SMM-специалист», «Тестировщик программного обеспечения», «Фитнес-тренер» и пр.
Уже сегодня записаться на обучение могут отдельные категории молодых соискателей до 35 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста, безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, работники, находящиеся под риском увольнения и другие.
После подачи заявки на обучение на портале «Работа России» соискателям необходимо пройти профориентацию в центре занятости, где специалисты помогут подобрать оптимальную для каждого программу. Учиться можно как очно, так и удаленно.
Напомним, в прошлом году бесплатное обучение по нацпроекту «Демография» прошли порядка 3,5 тысячи жителей Саратовской области.
Вакансии можно посмотреть здесь.