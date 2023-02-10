10 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
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Расписание некоторых поездов из Саратова в Москву и обратно изменится с 26 марта

Новости
С 26 марта по техническим причинам частично изменится расписание двух поездов дальнего следования, курсирующих между Саратовом и Москвой.

Расписание некоторых поездов из Саратова в Москву и обратно изменится с 26 марта

Поезд №9/10 сообщением Саратов – Москва будет отправляться из Саратова в 18:16 (раньше на 18 минут), из Аткарска – в 19:35 (раньше на 18 минут), прибывать в Москву в 7:22 (без изменений). В обратном направлении из Москвы поезд будет отправляться в 19:08 (без изменений), прибывать в Саратов в 10:14 (на 15 минут позже).
Поезд № 135/136 сообщением Саратов – Москва будет отправляться из Саратова в 15:26 (позже на 9 минут), прибывать в Москву в 6:52 (без изменений).
Время прибытия и отправления – местное.

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Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».