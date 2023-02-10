Дети звонят на телефон доверия чаще, чем взрослые

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Специалисты учреждений социального обслуживания семьи и детей Саратовской области ежедневно принимают звонки на Телефон доверия для детей, подростков и их родителей от жителей региона. В прошлом году поступило почти 29 тысяч обращений, причем порядка 11,5 тысячи обращений приняли специалисты центра «Семья» в Саратове.Специалисты оказывают взрослым, подросткам, детям адресную квалифицированную комплексную психологическую помощь, помощь по выходу из различных жизненных ситуаций, консультируют по вопросам социально-правового характера.Статистика показывает, что первое место по количеству обращений занимают вопросы детско-родительских отношений (3168 обращений). На втором месте – вопросы, касающиеся отношения ребенка со сверстниками (2141 обращение). Обращения по поводу учебных проблем и проблем профориентации находятся на третьем месте (1684 обращения).Дети и подростки обращаются за помощью специалистов чаще, чем взрослые – 55% против 45%.«Получить квалифицированную помощь специалистов можно в любое время суток, позвонив по единому общероссийскому бесплатному номеру 8-800-2000-122. При обращении на этот номер в любом населенном пункте можно получить консультацию специалистов службы психологической помощи. Обращаем внимание, что все звонки анонимны и бесплатны», - напоминают в министерстве труда и социальной защиты области.