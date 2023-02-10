Президенту доложили о росте рейтинга качества жизни Саратовской области

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На заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ, доложила Президенту РФ Владимиру Путину об итогах интегрального Рейтинга качества жизни. По ее словам, наибольший рост в рейтинге за 2022 год показали Московская, Новгородская и Саратовская области.«В ряде регионов успешно реализуются проекты по улучшению качества питьевой воды. Так, в Саратовской области, одной из лидеров роста 2022 года, именно по этому показателю проведены работы на 14 объектах систем централизованного водоснабжения», - рассказала Чупшева Президенту.