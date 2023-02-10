10 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
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17:00 | 10 февраля
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Президенту доложили о росте рейтинга качества жизни Саратовской области

Новости
Президенту доложили о росте рейтинга качества жизни Саратовской области

На заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ, доложила Президенту РФ Владимиру Путину об итогах интегрального Рейтинга качества жизни. По ее словам, наибольший рост в рейтинге за 2022 год показали Московская, Новгородская и Саратовская области.

«В ряде регионов успешно реализуются проекты по улучшению качества питьевой воды. Так, в Саратовской области, одной из лидеров роста 2022 года, именно по этому показателю проведены работы на 14 объектах систем централизованного водоснабжения», - рассказала Чупшева Президенту.