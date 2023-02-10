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Более шести миллионов рублей перевела саратовчанка мошенникам

Новости
Жительница Саратова, попавшись на уловку мошенников, перевела на их счета более 6 миллионов рублей
Более шести миллионов рублей перевела саратовчанка мошенникам

42 летней женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником силовых структур, сообщил о том, что с ее банковских счетов неизвестные злоумышленники пытаются снять денежные сбережения.

В качестве единственной меры спасения накоплений звонящий предложил перевести все деньги на безопасный счет. Также псевдосотрудник силовых структур рекомендовал гражданке обнулить кредитные лимиты, проще говоря, оформить в ряде банков кредиты на максимально возможные суммы. Поскольку ими также могут завладеть злоумышленники.

Женщина, следуя инструкциям мошенника, в течение нескольких дней переводила на указанные им счета денежные средства, из которых 4 миллиона являлись личными сбережениями потерпевшей, а 2,5 миллиона женщина взяла в кредит.

В конечном итоге, переведя 6,5 миллионов на якобы безопасный счет, потерпевшая поинтересовалась у псевдосиловика относительно дальнейших действий по возврату ей всей суммы. Злоумышленник, издевательски рассмеявшись в ответ, бросил трубку и перестал выходить на связь. Лишь после этого потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений. При поступлении звонков от якобы представителей банка или сотрудников правоохранительных органов с сообщениями о сомнительных операциях по вашему счету или карте, прервите разговор и перезвоните в финансовое учреждение самостоятельно по номеру телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Помните, что «безопасных» или «резервных» счетов не существует!

Кроме того, когда вы держите в руках денежные средства, полученные за счет кредитования или снятые со своих банковских счетов, им ничего не угрожает, не следует их переводить на якобы безопасные, резервные счета, обогащая, таким образом, мошенников.