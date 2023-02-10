Более шести миллионов рублей перевела саратовчанка мошенникам

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42 летней женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником силовых структур, сообщил о том, что с ее банковских счетов неизвестные злоумышленники пытаются снять денежные сбережения.В качестве единственной меры спасения накоплений звонящий предложил перевести все деньги на безопасный счет. Также псевдосотрудник силовых структур рекомендовал гражданке обнулить кредитные лимиты, проще говоря, оформить в ряде банков кредиты на максимально возможные суммы. Поскольку ими также могут завладеть злоумышленники.Женщина, следуя инструкциям мошенника, в течение нескольких дней переводила на указанные им счета денежные средства, из которых 4 миллиона являлись личными сбережениями потерпевшей, а 2,5 миллиона женщина взяла в кредит.В конечном итоге, переведя 6,5 миллионов на якобы безопасный счет, потерпевшая поинтересовалась у псевдосиловика относительно дальнейших действий по возврату ей всей суммы. Злоумышленник, издевательски рассмеявшись в ответ, бросил трубку и перестал выходить на связь. Лишь после этого потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.граждан проявлять бдительность. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений. При поступлении звонков от якобы представителей банка или сотрудников правоохранительных органов с сообщениями о сомнительных операциях по вашему счету или карте, прервите разговор и перезвоните в финансовое учреждение самостоятельно по номеру телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Помните, что «безопасных» или «резервных» счетов не существует!