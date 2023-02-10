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В прошлом году свыше 400 тысяч жителей региона получили господдержку на оплату ЖКУ

Новости
В Саратовской области жители региона могут получить социальную поддержку на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В прошлом году такой возможностью воспользовались более 400 тысяч человек.

В прошлом году свыше 400 тысяч жителей региона получили господдержку на оплату ЖКУ

Как рассказали в региональном минтруде, эта мера поддержки существует в двух формах.

Первое направление - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Компенсация предоставляется гражданам льготных категорий – участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, инвалидам, многодетным семьям и пр. Объем, порядок и условия устанавливаются действующим законодательством. Объем компенсации составляет от 30 до 100% расходов по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги. Обращаться за назначением компенсации необходимо в учреждение социальной поддержки населения по месту жительства, также заявление можно подать в МФЦ и через Единый портал государственных услуг.

Еще одно направление – субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это целевая выплата, которая предоставляется жителям безвозмездно в случае, когда их расходы по оплате за потребленные жилищные и коммунальные услуги превышают максимальную допустимую долю таких расходов в совокупном доходе семьи, то есть 22%. За назначением следует обращаться в администрации муниципальных районов, МФЦ или через Единый портал государственных услуг.

«Главным условием для назначения компенсации или субсидии является отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Следует отметить, что при увеличении тарифов на оплату коммунальных услуг размер компенсации и субсидии соответственно пересчитывается в сторону увеличения», – сообщили в министерстве.