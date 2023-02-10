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Более 71 млн рублей получили медоорганизации за услуги в рамках родового сертификата

Новости
Более 71 млн рублей получили медоорганизации за услуги в рамках родового сертификата

Свыше 71 млн рублей направлено медицинским организациям Саратовской области за услуги в рамках электронного родового сертификата в 2022 году

За прошлый год на основании талонов родового сертификата медицинским организациям Саратовской области перечислено более 71 млн рублей. Средства направлены на оплату услуг, оказанных в связи с беременностью и рождением детей.

Свыше 14 тысяч жительниц региона в рамках таких услуг получили медицинскую помощь в женских консультациях в амбулаторных условиях. Всем женщинам также была оказана психологическая и медико-социальная помощь, правовая поддержка.

Женщинам и новорожденным в родильных домах в стационарных условиях области оказано свыше 23,9 тысяч услуг. Еще более 22,5 тысяч услуг предоставлено в поликлиниках в ходе профилактических медосмотров детей в возрасте до года.

Напомним, что электронный родовой сертификат формируется медицинской организацией на любом сроке беременности.