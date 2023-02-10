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Мобилизованным саратовцам повезут подарки к 23 Февраля

Новости
Следующий гуманитарный конвой в зону СВО повезет бойцам подарки ко Дню защитника Отечества. Об этом рассказал организатор сбора средств и посылок для участников СВО Вячеслав Максюта.
Мобилизованным саратовцам повезут подарки к 23 Февраля


Общественник также ответил на наиболее частые вопросы про отправку гуманитарной помощи.

По словам Вячеслава, общие посылки не стоит приносить запакованными. Содержимое проверят и рассортируют. «Решили купить сгущёнку, трусы, сапоги или дезодорант, приносите в ПАКЕТЕ (паллете, грузовичком) и мы складываем всё это в отдельном месте, где всё это разделяется на участки (еда, бельё, стройинструмент, гигиена и тд). Далее мы это делим по полкам и отправляем в разных машинах. Упаковывать общую своими силами без адресата не нужно, мы её привезём обратно в Саратов как неопределённую и будем искать отправителя», отметил Вячеслав Максюта.

Централизованная закупка осуществляется ближе к отъезду. Собранные деньги тратятся на нужды солдат, в данный момент это генераторы, стройинструменты, плёнка, сигареты. Последние - универсальная валюта на фронте, поменять их можно на всё, что угодно.
Ребята, участвующие в разгрузке (в 3 полках их человек 60-70), получат подарки в числе первых. Скорее всего это будет набор из предметов личной гигиены ( станки для бритья, гель для мытья, комплекты носков и нижнего белья).

Тем, у кого нет возможности купить и привезти перечисленное для гуманитарки, предлагается поучаствовать в сборе средств и сделать перевод по номеру карты.

Сбер карта 4279380696407180
Альфа 4261012710741464
Владелец карты Вячеслав Анатольевич М.