"Одиссея" или путь к любви: цирк представит уникальный мюзикл на воде

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Предваряя презентацию циркового шоу авторами, министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула, что все программы, которые приезжают с гастролями в Саратове, это высший пилотаж искусства. Иначе, по словам главы ведомства, быть не может, ведь цирк Братьев Никитиных является ведущим в масштабах страны.Директор любимого саратовцами учреждения Татьяна Гаранина сообщила, что интерес к саратовскому цирку неизменен не только со стороны саратовского зрителя, но и гостей из Волгограда, Пензы, Москвы.Татьяна Анатольевна подчеркнула уникальность нового шоу, что доказали аншлаги творческого коллектива мюзикла в цирке на Фонтанке в северной столице. Секреты успеха раскрыла режиссер "Одиссеи" Виктория Коновалова. Постановщица отметила, что поклонники циркового искусства привыкли к классической стилистике происходящего на манеже, мюзикл предлагает новый контекст, в котором происходит синтез цирковых жанров, необычного пространства, театра, литературы и музыки. Последняя является в действии полноправным "действующим лицом". По словам Виктории, все представленные в спектакле жанры связаны с водой. Для этого манеж превратили в ослепительно-лазурный бассейн, к которому ведет подиум.Роскошные русалки в золотом, игривые фонтаны, пенящиеся нежно-розовые занавеси - яркости шоу, которую зритель привык ждать от цирковых представлений, в детище Коноваловой хоть отбавляй. Глубины действию добавляет музыка, которую для программы специально написал Станислав Мелик, драматургия, основанная на древнегреческих мифах, прекрасный вокал исполнителя главной роли (по совместительству супруга Виктории) Алексея Коновалова. По его словам, герой проходит путь домой, а значит, к осознанию, где на самом деле его ждет настоящая любовь. Дорогу осмысления Одиссей осиливает в компании других мифических героев, рассказывающих свои истории на языке самых различных цирковых жанров.Необычность актерского существования в мюзикле отметили и другие артисты, занятые в нем. Воздушная гимнастка Ольга Легенда играет в спектакле сразу три роли. Вначале ее героиня посылает Одиссея на испытания, затем Ольга перевоплощается в образ Афины, в финальной сцене предстает перед нами преданной Пенелопой. Артистка отметила, что выступать на полотнах взмывая ввысь из воды, сложно, ведь они становятся увесистее, и для управления ими приходится прикладывать гораздо больше сил.Обаял коверный и одновременно силач Сергей Соколов, играющий изгнанного из племени за свою доброту и умение пошутить. "Злость" моего героя проявляется в его неотесанности, но это происходит мило", - характеризует Сергей циклопа. Ему тоже предстоит стать другом Одиссея и, что-то подсказывает, любимцем саратовской детворы.В роли Бога Урана выступает представитель известной цирковой династии Дмитрий Тимченко. Родители артиста дрессировали дальневосточных пингвинов, морских львов. Как шутит Дмитрий, ему достались экземпляры поменьше - морские котики. На репетиции можно было увидеть, что это очень обаятельные и способные животные. Им подвластно жонглировать, петь и даже склоняться в поклонах. Несмотря на близость воды, родной для котиков стихии, они ни разу не поддались соблазну нырнутьв бассейн, и неизменно выполняют поставленные передними творческие задачи.В финале авторы мюзикла поблагодарили руководство Росгосцирка, поддержавшее их экспериментальный проект. Неудивительно. "Одиссея", в которой, по словам Алексея Коновалова заложена мысль-призыв: "Каждый человек способен летать, если дает себе право на это" - изначально заряжена на успех.Елена Маркелова