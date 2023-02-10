Мобилизованным саратовцам повезут подарки к 23 Февраля
Следующий гуманитарный конвой в зону СВО повезет бойцам подарки ко Дню защитника Отечества. Об этом рассказал организатор сбора средств и посылок для участников СВО Вячеслав Максюта.
Общественник также ответил на наиболее частые вопросы про отправку гуманитарной помощи.
По словам Вячеслава, общие посылки не стоит приносить запакованными. Содержимое проверят и рассортируют. «Решили купить сгущёнку, трусы, сапоги или дезодорант, приносите в ПАКЕТЕ (паллете, грузовичком) и мы складываем всё это в отдельном месте, где всё это разделяется на участки (еда, бельё, стройинструмент, гигиена и тд). Далее мы это делим по полкам и отправляем в разных машинах. Упаковывать общую своими силами без адресата не нужно, мы её привезём обратно в Саратов как неопределённую и будем искать отправителя», отметил Вячеслав Максюта.
Централизованная закупка осуществляется ближе к отъезду. Собранные деньги тратятся на нужды солдат, в данный момент это генераторы, стройинструменты, плёнка, сигареты. Последние - универсальная валюта на фронте, поменять их можно на всё, что угодно.
Ребята, участвующие в разгрузке (в 3 полках их человек 60-70), получат подарки в числе первых. Скорее всего это будет набор из предметов личной гигиены ( станки для бритья, гель для мытья, комплекты носков и нижнего белья).
Тем, у кого нет возможности купить и привезти перечисленное для гуманитарки, предлагается поучаствовать в сборе средств и сделать перевод по номеру карты.
Сбер карта 4279380696407180
Альфа 4261012710741464
Владелец карты Вячеслав Анатольевич М.
Общественник также ответил на наиболее частые вопросы про отправку гуманитарной помощи.
По словам Вячеслава, общие посылки не стоит приносить запакованными. Содержимое проверят и рассортируют. «Решили купить сгущёнку, трусы, сапоги или дезодорант, приносите в ПАКЕТЕ (паллете, грузовичком) и мы складываем всё это в отдельном месте, где всё это разделяется на участки (еда, бельё, стройинструмент, гигиена и тд). Далее мы это делим по полкам и отправляем в разных машинах. Упаковывать общую своими силами без адресата не нужно, мы её привезём обратно в Саратов как неопределённую и будем искать отправителя», отметил Вячеслав Максюта.
Централизованная закупка осуществляется ближе к отъезду. Собранные деньги тратятся на нужды солдат, в данный момент это генераторы, стройинструменты, плёнка, сигареты. Последние - универсальная валюта на фронте, поменять их можно на всё, что угодно.
Ребята, участвующие в разгрузке (в 3 полках их человек 60-70), получат подарки в числе первых. Скорее всего это будет набор из предметов личной гигиены ( станки для бритья, гель для мытья, комплекты носков и нижнего белья).
Тем, у кого нет возможности купить и привезти перечисленное для гуманитарки, предлагается поучаствовать в сборе средств и сделать перевод по номеру карты.
Сбер карта 4279380696407180
Альфа 4261012710741464
Владелец карты Вячеслав Анатольевич М.