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Губернатор обсудил с главой Россотрудничества Евгением Примаковым возможности продвижения региона

Новости
Губернатор Роман Бусаргин встретился с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым, который сегодня посещает с рабочим визитом Саратовскую область.

Губернатор обсудил с главой Россотрудничества Евгением Примаковым возможности продвижения региона


Было отмечено, что сейчас в регионе учатся 3,5 тысячи иностранных студентов, часть из них – по квотам Россотрудничества. Евгений Примаков отметил, что привлечение зарубежных студентов – один из способов продвижения образовательного потенциала Саратовской области.

Кроме того, было предложено реализовать в регионе другие проекты. В их числе – программа культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников. Ежегодно старшеклассники из ближнего и дальнего зарубежья приезжают в Россию, чтобы познакомиться с исторической родиной. Евгений Примаков выступил с инициативой включить в проект объекты культурного наследия немцев Поволжья, расположенные в Саратовской области.

Также глава Россотрудничества предложил сформировать группы саратовских специалистов по обмену опытом, которые помогут жителям стран ближнего и дальнего зарубежья в таких сферах как здравоохранение, образование.

Роман Бусаргин поручил зампреду Михаилу Орлов выработать общую с Россотрудничеством программу, и синхронизировать с ней те образовательные и культурные проекты, которые уже реализуются в нашем регионе.