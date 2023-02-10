В День Российской науки в Саратовском университете открылось отделение «Движения первых»

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В церемонии открытия приняли участие ректор Университета Алексей Чумаченко, заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая, молодые ученые, представители органов студенческого самоуправления, старшеклассники школ, а также делегаты I Съезда «Движения первых» и активисты проекта «Большая перемена».«Сегодня мы присутствуем на историческом событии для нашего региона. Ведь взаимодействие Российского движения детей и молодежи со студенческой общественностью откроет новые перспективы, поможет реализовать совместные проекты и вовлечь ребят в науку и социально-значимую деятельность», - поприветствовала участников мероприятия Ангелина Беловицкая.Алексей Чумаченко отметил, что Саратовский госуниверситет является одним из передовых ВУЗов страны, и открытие здесь первичного отделения Движения позволит его активистам максимально погрузиться в университетскую среду и познакомиться с современными научными достижениями. «Для университета такая инициатива - это ещё один импульс к развитию в работе с молодёжью», - подчеркнул ректор.Участники встречи обсудили перспективные проекты по профессиональной ориентации и трудоустройству учащихся старших классов при содействии регионального отделения «Российских студенческих отрядов», рассмотрели возможные форматы сотрудничества в части привлечения школьников к научным исследованиям.После круглого стола школьники посетили Лабораторию «Умного сна» и университетский фаблаб «Цифровые интегративные биоинженерные системы», взглянули изнутри на строение нашего организма, а также познакомились с живыми участниками экспериментов, которые день и ночь работают ради светлого будущего.