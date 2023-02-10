10 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
06:40 | 10 февраля
Юлия Колерт записала новую романтичную песню «Февраль»
06:37 | 10 февраля
Мобилизованным саратовцам повезут подарки к 23 Февраля
18:00 | 09 февраля
Губернатор обсудил с главой Россотрудничества Евгением Примаковым возможности продвижения региона
17:25 | 09 февраля
"Одиссея" или путь к любви: цирк представит уникальный мюзикл на воде
17:20 | 09 февраля
Мобилизованным саратовцам повезут подарки к 23 Февраля
17:00 | 09 февраля
В День Российской науки в Саратовском университете открылось отделение «Движения первых»
16:00 | 09 февраля
В Саратовской области ищут судоводителя и энтомолога
15:00 | 09 февраля
Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказал о приоритетах государственной поддержки малых городов Саратовской области
14:00 | 09 февраля
Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла на 9,5% в январе
13:00 | 09 февраля
Саратовских школьников приглашают принять участие в акции «Широкая масленица»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В День Российской науки в Саратовском университете открылось отделение «Движения первых»

Новости
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского стал первым в области учреждением высшего образования, на базе которого открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи.
В День Российской науки в Саратовском университете открылось отделение «Движения первых»

В церемонии открытия приняли участие ректор Университета Алексей Чумаченко, заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая, молодые ученые, представители органов студенческого самоуправления, старшеклассники школ, а также делегаты I Съезда «Движения первых» и активисты проекта «Большая перемена».

«Сегодня мы присутствуем на историческом событии для нашего региона. Ведь взаимодействие Российского движения детей и молодежи со студенческой общественностью откроет новые перспективы, поможет реализовать совместные проекты и вовлечь ребят в науку и социально-значимую деятельность», - поприветствовала участников мероприятия Ангелина Беловицкая.

Алексей Чумаченко отметил, что Саратовский госуниверситет является одним из передовых ВУЗов страны, и открытие здесь первичного отделения Движения позволит его активистам максимально погрузиться в университетскую среду и познакомиться с современными научными достижениями. «Для университета такая инициатива - это ещё один импульс к развитию в работе с молодёжью», - подчеркнул ректор.

Участники встречи обсудили перспективные проекты по профессиональной ориентации и трудоустройству учащихся старших классов при содействии регионального отделения «Российских студенческих отрядов», рассмотрели возможные форматы сотрудничества в части привлечения школьников к научным исследованиям.

После круглого стола школьники посетили Лабораторию «Умного сна» и университетский фаблаб «Цифровые интегративные биоинженерные системы», взглянули изнутри на строение нашего организма, а также познакомились с живыми участниками экспериментов, которые день и ночь работают ради светлого будущего.