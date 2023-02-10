10 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
06:40 | 10 февраля
Юлия Колерт записала новую романтичную песню «Февраль»
06:37 | 10 февраля
Мобилизованным саратовцам повезут подарки к 23 Февраля
18:00 | 09 февраля
Губернатор обсудил с главой Россотрудничества Евгением Примаковым возможности продвижения региона
17:25 | 09 февраля
"Одиссея" или путь к любви: цирк представит уникальный мюзикл на воде
17:20 | 09 февраля
Мобилизованным саратовцам повезут подарки к 23 Февраля
17:00 | 09 февраля
В День Российской науки в Саратовском университете открылось отделение «Движения первых»
16:00 | 09 февраля
В Саратовской области ищут судоводителя и энтомолога
15:00 | 09 февраля
Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказал о приоритетах государственной поддержки малых городов Саратовской области
14:00 | 09 февраля
Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла на 9,5% в январе
13:00 | 09 февраля
Саратовских школьников приглашают принять участие в акции «Широкая масленица»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратовской области ищут судоводителя и энтомолога

Новости
На сегодняшний день на портале «Работа России» размещено свыше 21,7 тысячи региональных вакансий. Среди них вакансии по рабочим профессиям составляют 57,9%, а вакансии инженерно-технических работников и служащих – 42,1%.
В Саратовской области ищут судоводителя и энтомолога


По-прежнему среди наиболее востребованных у работодателей специалистов остаются врачи и медицинские сестры, водители автомобиля, инженеры, слесари различного профиля, продавцы.

Не менее востребованными также остаются и неквалифицированные работники – грузчики, подсобные рабочие, уборщики производственных и служебных помещений, разнорабочие и дворники.

Среди актуальных вакансий также встречаются специалисты редких профессий, таких как судоводитель, гравер и энтомолог.

Вполне обычные вакансии работодатели региона дополняют необычными ожиданиями от кандидата. Так, в Балаково ищут медицинского регистратора, в числе требований к кандидату - активная жизненная позиция, позитив в душе и настроении. Саратовский цветочный магазин ищет доброжелательного, креативного флориста с хорошим вкусом.

Напомним, что актуальную информацию о доступных вакансиях на региональном рынке труда можно найти на портале «Работа России» - https://trudvsem.ru/.