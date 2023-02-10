В Саратовской области ищут судоводителя и энтомолога
На сегодняшний день на портале «Работа России» размещено свыше 21,7 тысячи региональных вакансий. Среди них вакансии по рабочим профессиям составляют 57,9%, а вакансии инженерно-технических работников и служащих – 42,1%.
По-прежнему среди наиболее востребованных у работодателей специалистов остаются врачи и медицинские сестры, водители автомобиля, инженеры, слесари различного профиля, продавцы.
Не менее востребованными также остаются и неквалифицированные работники – грузчики, подсобные рабочие, уборщики производственных и служебных помещений, разнорабочие и дворники.
Среди актуальных вакансий также встречаются специалисты редких профессий, таких как судоводитель, гравер и энтомолог.
Вполне обычные вакансии работодатели региона дополняют необычными ожиданиями от кандидата. Так, в Балаково ищут медицинского регистратора, в числе требований к кандидату - активная жизненная позиция, позитив в душе и настроении. Саратовский цветочный магазин ищет доброжелательного, креативного флориста с хорошим вкусом.
Напомним, что актуальную информацию о доступных вакансиях на региональном рынке труда можно найти на портале «Работа России» - https://trudvsem.ru/.
По-прежнему среди наиболее востребованных у работодателей специалистов остаются врачи и медицинские сестры, водители автомобиля, инженеры, слесари различного профиля, продавцы.
Не менее востребованными также остаются и неквалифицированные работники – грузчики, подсобные рабочие, уборщики производственных и служебных помещений, разнорабочие и дворники.
Среди актуальных вакансий также встречаются специалисты редких профессий, таких как судоводитель, гравер и энтомолог.
Вполне обычные вакансии работодатели региона дополняют необычными ожиданиями от кандидата. Так, в Балаково ищут медицинского регистратора, в числе требований к кандидату - активная жизненная позиция, позитив в душе и настроении. Саратовский цветочный магазин ищет доброжелательного, креативного флориста с хорошим вкусом.
Напомним, что актуальную информацию о доступных вакансиях на региональном рынке труда можно найти на портале «Работа России» - https://trudvsem.ru/.