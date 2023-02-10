Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказал о приоритетах государственной поддержки малых городов Саратовской области

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Работы по благоустройству начнутся уже в этом году. Конкретно в Саратовской области будут профинансированы проекты благоустройства в следующих малых городах:1) город Балашов с проектом благоустройства городского пляжа на берегу Хопра (95 млн рублей),2) город Петровск с проектом «Раскрепощение: реновация центральной площади города Петровска» (90 млн рублей),3) город Маркс с проектом «Русская площадь» (85 млн рублей),4) город Красноармейск с проектом «Нити времени» (85 млн рублей),5) город Пугачев с проектом «Городок на излучине: реновация Торгового городка и улицы Бубенца от улицы Пушкинской до памятника Василию Чапаеву» (85 млн рублей),6) город Хвалынск с проектом «Хвалынские истории» (80 млн рублей),7) город Аркадак с проектом благоустройства сквера «Юность» (70 млн рублей),8) город Шиханы с проектом «Я — патриот» (70 млн рублей).О приоритетах государственной поддержки малых городов и благоустройстве территорий в ближайшей перспективе рассказал доцент кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Владимир Гусев:«На мой взгляд, правительство РФ уделяет большое внимание комфортной среде проживания граждан и благоустройству мест отдыха в малых городах в связи с тем, что в 1990-е годы в данной сфере у муниципальной власти был откровенный провал. Например, сам я родом из города Балашова и могу отметить следующее — драматический театр в городе был заново построен только в 2016 году благодаря помощи нашего земляка Председателя Государственной Думы РФ В.В. Володина, а в прежние 1990-е годы строительно-монтажные работы, которые велись муниципалитетом, ограничились сносом старого здания и устройством котлована. В 2020 году в Балашове появилась современная набережная со смотровыми площадками, скульптурными группами, ротондой и амфитеатром. Теперь пришел черед оборудования современного пляжа в городской черте на реке Хопер, подобно тому как это было сделано в городе Саратове.Что же касается развития комфортной городской среды в исторических поселениях в качестве примера можно привести город Петровск, основанный по именному указу императора Петра I в 1698 году для охраны пограничных рубежей. Император побывал в Петровске в 1707 году, перед железнодорожным вокзалом в его честь установлен памятник. Дальнейшее развитие исторической темы в Петровске может стать точкой притяжения для туристов.В целом, проблема благоустройства малых городов последнее десятилетие находится под пристальным вниманием федеральных органов власти. Если мы вспомним опыт Советского Союза, то не было той колоссальной разницы в уровне жизни и социальных характеристиках между городом и селом, между крупным и малым городом. В малых городах работали промышленные предприятия, многие из которых обанкротились в 1990-х, как следствие кризис коснулся и социальной инфраструктуры, сферы благоустройства, значительно сократилась численность населения в провинции. И только в последнее десятилетие федеральные и региональные органы власти стали полноценно заниматься данной проблемой, осуществлять масштабные инвестиционные проекты в сфере благоустройства и создания комфортной среды для проживания граждан. Однако, надо отметить, что данная деятельность не будет полной без реальных инвестиций со стороны государства и бизнеса не только в само благоустройство. Необходимо, чтобы в малых городах открывать промышленные предприятия с достаточным количеством рабочих мест и достойной заработной платой».Источник фото: региональный информационный портал Балашовер.ру