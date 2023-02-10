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Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказал о приоритетах государственной поддержки малых городов Саратовской области

Новости
Саратовская область получит из федерального бюджета 660 млн рублей на реализацию проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В целом по стране в регионы на данные цели будет направлено свыше 7 млрд рублей, такое решение принято правительством РФ.
Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказал о приоритетах государственной поддержки малых городов Саратовской области



Работы по благоустройству начнутся уже в этом году. Конкретно в Саратовской области будут профинансированы проекты благоустройства в следующих малых городах:

1) город Балашов с проектом благоустройства городского пляжа на берегу Хопра (95 млн рублей),
2) город Петровск с проектом «Раскрепощение: реновация центральной площади города Петровска» (90 млн рублей),
3) город Маркс с проектом «Русская площадь» (85 млн рублей),
4) город Красноармейск с проектом «Нити времени» (85 млн рублей),
5) город Пугачев с проектом «Городок на излучине: реновация Торгового городка и улицы Бубенца от улицы Пушкинской до памятника Василию Чапаеву» (85 млн рублей),
6) город Хвалынск с проектом «Хвалынские истории» (80 млн рублей),
7) город Аркадак с проектом благоустройства сквера «Юность» (70 млн рублей),
8) город Шиханы с проектом «Я — патриот» (70 млн рублей).

О приоритетах государственной поддержки малых городов и благоустройстве территорий в ближайшей перспективе рассказал доцент кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Владимир Гусев:

«На мой взгляд, правительство РФ уделяет большое внимание комфортной среде проживания граждан и благоустройству мест отдыха в малых городах в связи с тем, что в 1990-е годы в данной сфере у муниципальной власти был откровенный провал. Например, сам я родом из города Балашова и могу отметить следующее — драматический театр в городе был заново построен только в 2016 году благодаря помощи нашего земляка Председателя Государственной Думы РФ В.В. Володина, а в прежние 1990-е годы строительно-монтажные работы, которые велись муниципалитетом, ограничились сносом старого здания и устройством котлована. В 2020 году в Балашове появилась современная набережная со смотровыми площадками, скульптурными группами, ротондой и амфитеатром. Теперь пришел черед оборудования современного пляжа в городской черте на реке Хопер, подобно тому как это было сделано в городе Саратове.

Что же касается развития комфортной городской среды в исторических поселениях в качестве примера можно привести город Петровск, основанный по именному указу императора Петра I в 1698 году для охраны пограничных рубежей. Император побывал в Петровске в 1707 году, перед железнодорожным вокзалом в его честь установлен памятник. Дальнейшее развитие исторической темы в Петровске может стать точкой притяжения для туристов.

В целом, проблема благоустройства малых городов последнее десятилетие находится под пристальным вниманием федеральных органов власти. Если мы вспомним опыт Советского Союза, то не было той колоссальной разницы в уровне жизни и социальных характеристиках между городом и селом, между крупным и малым городом. В малых городах работали промышленные предприятия, многие из которых обанкротились в 1990-х, как следствие кризис коснулся и социальной инфраструктуры, сферы благоустройства, значительно сократилась численность населения в провинции. И только в последнее десятилетие федеральные и региональные органы власти стали полноценно заниматься данной проблемой, осуществлять масштабные инвестиционные проекты в сфере благоустройства и создания комфортной среды для проживания граждан. Однако, надо отметить, что данная деятельность не будет полной без реальных инвестиций со стороны государства и бизнеса не только в само благоустройство. Необходимо, чтобы в малых городах открывать промышленные предприятия с достаточным количеством рабочих мест и достойной заработной платой».

Источник фото: региональный информационный портал Балашовер.ру