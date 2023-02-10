Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла на 9,5% в январе

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С начала года погружено:- нефти и нефтепродуктов – 465, 1 тыс. тонн (-2,7% к январю 2022 года);- химических и минеральных удобрений – 204,4 тыс. тонн (рост в 2 раза);- зерна – 180,4 тыс. тонн (рост в 3 раза);- черных металлов – 71,2 тыс. тонн (-16,5%);- цемента – 53,3 тыс. тонн (+3%);- строительных грузов – 28,8 тыс. тонн (рост в 2 раза);- жмыхов – 28,3 тыс. тонн (-23,3%);- промышленного сырья и товаров народного потребления – 11,3 тыс. тонн (+56,9%);- продуктов перемола – 4,5 тыс. тонн (рост в 1,8 раза);- лома чёрных металлов – 3,9 тыс. тонн (-18,9%).