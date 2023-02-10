10 Февраля 2023 ПЯТНИЦА
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17:00 | 09 февраля
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16:00 | 09 февраля
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14:00 | 09 февраля
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Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла на 9,5% в январе

Новости
В январе 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Саратовской области составила более 1 млн тонн. Это на 9,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Погрузка на железной дороге в Саратовской области выросла на 9,5% в январе


С начала года погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 465, 1 тыс. тонн (-2,7% к январю 2022 года);
- химических и минеральных удобрений – 204,4 тыс. тонн (рост в 2 раза);
- зерна – 180,4 тыс. тонн (рост в 3 раза);
- черных металлов – 71,2 тыс. тонн (-16,5%);
- цемента – 53,3 тыс. тонн (+3%);
- строительных грузов – 28,8 тыс. тонн (рост в 2 раза);
- жмыхов – 28,3 тыс. тонн (-23,3%);
- промышленного сырья и товаров народного потребления – 11,3 тыс. тонн (+56,9%);
- продуктов перемола – 4,5 тыс. тонн (рост в 1,8 раза);
- лома чёрных металлов – 3,9 тыс. тонн (-18,9%).