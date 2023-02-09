Саратовских школьников приглашают принять участие в акции «Широкая масленица»
Всероссийская акция пройдет с 20 по 26 февраля и станет частью проекта «Культура для школьников». Ребят ждут игры, викторины, мастер-классы.
Саратовские школьники также могут принять участие в творческом конкурсе. Для этого необходимо подготовить работы по трем номинациям (масленичная песня, масленичная кукла-чучело, устное творчество); записать исполнение на видео; опубликовать с хештегом #масленицакдш во «ВКонтакте».
Кроме того, ведущие фольклорные коллективы подготовили видеоролики о каждом дне масленичной недели, которые появятся на портале культурадляшкольников.рф и во «ВКонтакте (https://vk.com/cultureforschoolkids)».
Саратовские школьники также могут принять участие в творческом конкурсе. Для этого необходимо подготовить работы по трем номинациям (масленичная песня, масленичная кукла-чучело, устное творчество); записать исполнение на видео; опубликовать с хештегом #масленицакдш во «ВКонтакте».
Кроме того, ведущие фольклорные коллективы подготовили видеоролики о каждом дне масленичной недели, которые появятся на портале культурадляшкольников.рф и во «ВКонтакте (https://vk.com/cultureforschoolkids)».