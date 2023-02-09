Дворец водных видов спорта примет более 250 спортсменов со всей России

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В соревнованиях принимают участие более 253 спортсмена из 21 региона России: Иркутской, Кировской, Московской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Томской, Омской, Смоленской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской,- Тульской, Челябинской, Ярославской области, Пермского, Красноярского, Краснодарского, Алтайского края, Санкт-Петербурга.Саратовская область представлена командой из 23 спортсменов Саратова и Балаково.Будет разыграно 34 комплекта наград - 26 в индивидуальных видах и 8 – в эстафетах.По итогам соревнований определятся сильнейшие спортсмены - кандидаты в спортивные сборные команды Российской Федерации.