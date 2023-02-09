Дворец водных видов спорта примет более 250 спортсменов со всей России
С 8 по 13 февраля в Саратовском Дворце водных видов спорта проходит Кубок России по подводному спорту (плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние), мужчины/женщины 2008 г.р. и старше.
В соревнованиях принимают участие более 253 спортсмена из 21 региона России: Иркутской, Кировской, Московской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Томской, Омской, Смоленской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской,- Тульской, Челябинской, Ярославской области, Пермского, Красноярского, Краснодарского, Алтайского края, Санкт-Петербурга.
Саратовская область представлена командой из 23 спортсменов Саратова и Балаково.
Будет разыграно 34 комплекта наград - 26 в индивидуальных видах и 8 – в эстафетах.
По итогам соревнований определятся сильнейшие спортсмены - кандидаты в спортивные сборные команды Российской Федерации.
В соревнованиях принимают участие более 253 спортсмена из 21 региона России: Иркутской, Кировской, Московской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Томской, Омской, Смоленской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской,- Тульской, Челябинской, Ярославской области, Пермского, Красноярского, Краснодарского, Алтайского края, Санкт-Петербурга.
Саратовская область представлена командой из 23 спортсменов Саратова и Балаково.
Будет разыграно 34 комплекта наград - 26 в индивидуальных видах и 8 – в эстафетах.
По итогам соревнований определятся сильнейшие спортсмены - кандидаты в спортивные сборные команды Российской Федерации.