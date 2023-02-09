Для жителей области организованы «горячие линии» «ЭнергосбыТ Плюс».

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«Ранее от саратовцев поступали обращения на то, что до специалистов компании невозможно дозвониться, - отметил заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв. – Необходима корректная обратная связь с жителями. Организованы «горячие линии», по которым саратовцы могут задать вопросы по начислениям платы за отопление и горячую воду. Также консультации можно получить в офисах компании, указанных ниже».- электронная почта saratov@esplus.ru,- личный кабинет на официальном сайте https://saratov.esplus.ru/service/pc/,- официальное мобильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс» - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.esplus.mobilelk, https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82/id1490124020- г. Саратов 88452 24-51-54, 88452 24-51-53- г. Энгельс 88453 54-49-01, 88453 54-48-98- контакт-центр 8-800-700-10-32, 8-800-600-03-90 (для жителей Саратова, Энгельса и Балаково).- Саратов 88452 24-57-36,- Балаково 88453 34-02-50, 88453 34-02-99,- Энгельс 88453 56-48-64, 88453 56-45-61.- Саратов 88452 24-54-67,- Балаково 88453 23-03-77- Энгельс 88453 54-49-29.Балаковог. Балаково, ул. Трнавская, 14пн-чт: 08:00 - 17:00пт: 08:00 - 16:00сб-вс: выходнойг. Саратов,ул. Чернышевского д.52Апн-чт: 08:00 - 17:00пт: 08:00 - 16:00сб-вс: выходнойг. Саратов, проспект Энтузиастов, 18апн-чт: 09:00-18:00пт: 09:00-17.00сб-вс: выходнойг. Саратов, ул. Ипподромная, 2пн-чт: 09:00 - 18:00пт: 09:00 - 17:00сб-вс: выходнойг. Саратов, ул. Московская, 66пн-чт: 09:00 - 18:00пт: 09:00 - 17:00сб-вс: выходнойг. Саратов, ул. Тархова, 29бпн-чт: 09:00 - 18:00пт: 09:00 - 17:00сб-вс: выходнойг. Энгельс, ул. Пионерская, 80пн-чт: 08:00 - 17:00пт: 08:00 - 16:00сб-вс: выходной