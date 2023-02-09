Для жителей области организованы «горячие линии» «ЭнергосбыТ Плюс».
По поручению Губернатора области Роман Бусаргина для жителей области организованы «горячие линии» «ЭнергосбыТ Плюс».
«Ранее от саратовцев поступали обращения на то, что до специалистов компании невозможно дозвониться, - отметил заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв. – Необходима корректная обратная связь с жителями. Организованы «горячие линии», по которым саратовцы могут задать вопросы по начислениям платы за отопление и горячую воду. Также консультации можно получить в офисах компании, указанных ниже».
Электронные каналы связи:
- электронная почта saratov@esplus.ru,
- личный кабинет на официальном сайте https://saratov.esplus.ru/service/pc/,
- официальное мобильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс» - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.esplus.mobilelk, https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82/id1490124020
Телефоны:
- г. Саратов 88452 24-51-54, 88452 24-51-53
- г. Энгельс 88453 54-49-01, 88453 54-48-98
- контакт-центр 8-800-700-10-32, 8-800-600-03-90 (для жителей Саратова, Энгельса и Балаково).
Тепловая Справочная Служба:
- Саратов 88452 24-57-36,
- Балаково 88453 34-02-50, 88453 34-02-99,
- Энгельс 88453 56-48-64, 88453 56-45-61.
Передача показаний:
- Саратов 88452 24-54-67,
- Балаково 88453 23-03-77
- Энгельс 88453 54-49-29.
Офисы обслуживания клиентов:
Балаково
г. Балаково, ул. Трнавская, 14
пн-чт: 08:00 - 17:00
пт: 08:00 - 16:00
сб-вс: выходной
Саратов
г. Саратов,ул. Чернышевского д.52А
пн-чт: 08:00 - 17:00
пт: 08:00 - 16:00
сб-вс: выходной
г. Саратов, проспект Энтузиастов, 18а
пн-чт: 09:00-18:00
пт: 09:00-17.00
сб-вс: выходной
г. Саратов, ул. Ипподромная, 2
пн-чт: 09:00 - 18:00
пт: 09:00 - 17:00
сб-вс: выходной
г. Саратов, ул. Московская, 66
пн-чт: 09:00 - 18:00
пт: 09:00 - 17:00
сб-вс: выходной
г. Саратов, ул. Тархова, 29б
пн-чт: 09:00 - 18:00
пт: 09:00 - 17:00
сб-вс: выходной
Энгельс
г. Энгельс, ул. Пионерская, 80
пн-чт: 08:00 - 17:00
пт: 08:00 - 16:00
сб-вс: выходной
«Ранее от саратовцев поступали обращения на то, что до специалистов компании невозможно дозвониться, - отметил заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв. – Необходима корректная обратная связь с жителями. Организованы «горячие линии», по которым саратовцы могут задать вопросы по начислениям платы за отопление и горячую воду. Также консультации можно получить в офисах компании, указанных ниже».
Электронные каналы связи:
- электронная почта saratov@esplus.ru,
- личный кабинет на официальном сайте https://saratov.esplus.ru/service/pc/,
- официальное мобильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс» - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.esplus.mobilelk, https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82/id1490124020
Телефоны:
- г. Саратов 88452 24-51-54, 88452 24-51-53
- г. Энгельс 88453 54-49-01, 88453 54-48-98
- контакт-центр 8-800-700-10-32, 8-800-600-03-90 (для жителей Саратова, Энгельса и Балаково).
Тепловая Справочная Служба:
- Саратов 88452 24-57-36,
- Балаково 88453 34-02-50, 88453 34-02-99,
- Энгельс 88453 56-48-64, 88453 56-45-61.
Передача показаний:
- Саратов 88452 24-54-67,
- Балаково 88453 23-03-77
- Энгельс 88453 54-49-29.
Офисы обслуживания клиентов:
Балаково
г. Балаково, ул. Трнавская, 14
пн-чт: 08:00 - 17:00
пт: 08:00 - 16:00
сб-вс: выходной
Саратов
г. Саратов,ул. Чернышевского д.52А
пн-чт: 08:00 - 17:00
пт: 08:00 - 16:00
сб-вс: выходной
г. Саратов, проспект Энтузиастов, 18а
пн-чт: 09:00-18:00
пт: 09:00-17.00
сб-вс: выходной
г. Саратов, ул. Ипподромная, 2
пн-чт: 09:00 - 18:00
пт: 09:00 - 17:00
сб-вс: выходной
г. Саратов, ул. Московская, 66
пн-чт: 09:00 - 18:00
пт: 09:00 - 17:00
сб-вс: выходной
г. Саратов, ул. Тархова, 29б
пн-чт: 09:00 - 18:00
пт: 09:00 - 17:00
сб-вс: выходной
Энгельс
г. Энгельс, ул. Пионерская, 80
пн-чт: 08:00 - 17:00
пт: 08:00 - 16:00
сб-вс: выходной