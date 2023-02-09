«Кубок Поволжья» по хоккею впервые пройдет в Саратове

просмотров: 85

В регионе данным видом спорта занимается 286 человек, из них спортивные разряды и звания имеют 68 спортсменов.«Очень важно поддерживать спортивные начинания детей с ПОДА, так как для них спорт - это не только развитие физического здоровья, но еще и проявление социализации в обществе. Мы растим и воспитываем детей с самого раннего детства. Наша задача воспитать из них полноценных членов общества, а так же изменить и отношение общественности к нашим воспитанникам» - отметил Игорь Широких.Этой весной Федерация планирует провести на территории Саратовской области детский «Кубок Повольжья» по следж-хоккею, в котором планируется участие команд из Пензы, Чебоксар, Балаково и Саратова.Следж-хоккей является аналогом хоккея с шайбой для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Данное направление активно развивается на территории региона и проведение Кубка позволит выйти спортивному направлению на новый уровень профессионального развития.«Приятно отметить, что во главе федерации стоят неравнодушные люди, стремящиеся не только развивать свой вид спорта, но и вкладывают душу в социализацию юных спортсменов. Со своей стороны будем поддерживать инициативы федерации. Отличная идея весной этого года совместно провести первый в Саратове межрегиональный турнир по следж-хоккею среди детей» - подчеркнул Олег Дубовенко.