9 Февраля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:00 | 09 февраля
Саратовских школьников приглашают принять участие в акции «Широкая масленица»
12:02 | 09 февраля
Дворец водных видов спорта примет более 250 спортсменов со всей России
11:01 | 09 февраля
Для жителей области организованы «горячие линии» «ЭнергосбыТ Плюс».
10:00 | 09 февраля
«Кубок Поволжья» по хоккею впервые пройдет в Саратове
09:00 | 09 февраля
В Саратовской области выпуск туристических трейлеров увеличили вдвое
18:39 | 08 февраля
В Саратовской области появится Единая ипотека со сниженной ставкой
18:00 | 08 февраля
Общественники помогут разобраться в нюансах Единого налогового счета
17:00 | 08 февраля
В цифровой прокатной сети стартуют две новые картины
16:02 | 08 февраля
Дети-сироты узнали подробности получения сертификатов на жилье
15:03 | 08 февраля
Российская команда Rose Noire стала победителем третьих Фиджитал Игр
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Кубок Поволжья» по хоккею впервые пройдет в Саратове

Новости
Министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко провел рабочую встречу с президентом региональной федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Игорем Широких.
«Кубок Поволжья» по хоккею впервые пройдет в Саратове

В регионе данным видом спорта занимается 286 человек, из них спортивные разряды и звания имеют 68 спортсменов.

«Очень важно поддерживать спортивные начинания детей с ПОДА, так как для них спорт - это не только развитие физического здоровья, но еще и проявление социализации в обществе. Мы растим и воспитываем детей с самого раннего детства. Наша задача воспитать из них полноценных членов общества, а так же изменить и отношение общественности к нашим воспитанникам» - отметил Игорь Широких.

Этой весной Федерация планирует провести на территории Саратовской области детский «Кубок Повольжья» по следж-хоккею, в котором планируется участие команд из Пензы, Чебоксар, Балаково и Саратова.

Следж-хоккей является аналогом хоккея с шайбой для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Данное направление активно развивается на территории региона и проведение Кубка позволит выйти спортивному направлению на новый уровень профессионального развития.

«Приятно отметить, что во главе федерации стоят неравнодушные люди, стремящиеся не только развивать свой вид спорта, но и вкладывают душу в социализацию юных спортсменов. Со своей стороны будем поддерживать инициативы федерации. Отличная идея весной этого года совместно провести первый в Саратове межрегиональный турнир по следж-хоккею среди детей» - подчеркнул Олег Дубовенко.